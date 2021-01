Union Berlin verliert im Sommer einen Stammspieler. Linksverteidiger Christopher Lenz wechselt zum Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt. Das teilten die Köpenicker am Donnerstag mit. Er verlässt Union demnach ohne Ablösesumme, denn sein Vertrag läuft aus. Lenz stand in dieser Saison bisher in jeder Bundesligapartie in der Startelf.

Im Sommer 2016 war Christopher Lenz von Borussia Mönchengladbach nach Berlin gewechselt und zwischenzeitlich an Holstein Kiel ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr nach Köpenick gelang Lenz der Aufstieg in die Bundesliga und in der vergangenen Saison der Klassenerhalt.



"Mit dem Aufstieg ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und es macht unheimlich viel Spaß, Woche für Woche in der Bundesliga aufzulaufen. Die Entscheidung Union zu verlassen ist mir nicht leicht gefallen. Nun möchte ich am Saisonende eine neue Herausforderung suchen, bis dahin liegt mein voller Fokus aber auf Union", äußerte sich Lenz in einer Pressemitteilung des Vereins.





