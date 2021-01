Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihre erneute Teilnahme am ISTAF Indoor zugesagt. Deutschlands Sportlerin des Jahres wird somit auch am 5. Februar in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin an den Start gehen (17:00 Uhr auf zdf.de). Die erste Ausgabe des Hallen-ISTAF findet bereits am Sonntag in Düsseldorf statt (ab 12 Uhr auf sportschau.de und ab 14:30 Uhr im ERSTEN). Beim ISTAF Indoor 2020 hatte Mihambo in Berlin mit 7,07 Metern gewonnen - weiter ist seitdem weltweit keine Athletin gesprungen.

"Ich freue mich darauf, nach so langer Zeit wieder aus vollem Anlauf zu springen", sagte die 26-Jährige. Mihambo ist Top-Favoritin auf Olympiagold in Tokio. Zuletzt war sie bei den deutschen Hallenmeisterschaften 2020 aus vollem Anlauf gesprungen. Bei der Hallenversion des ISTAF werden Wettkämpfe in jeweils sechs Disziplinen (60 m Männer/Frauen, 60 m Hürden Männer/Frauen, Weitsprung Frauen, Stabhochsprung Männer) ausgetragen.