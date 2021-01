Bild: rbb

Berliner Motorsport-Legende Manfred Loth - Steilwand und Meer

30.01.21 | 08:19 Uhr

Kaum jemand war mit dem Rennboot so erfolgreich wie der Berliner Manfred Loth. Doch auch mit dem Motorrad erfuhr sich der heute 77-Jährige jede Menge Pokale. Mit ein Grund, warum heute sein Dachgeschoss gefährdet ist. Von Ilja Behnisch

Für einen, der aufgrund der Vielzahl seiner gewonnen Titel einst sogar im "Guinness Buch der Rekorde" stand, gibt es sicherlich leichtere Fragen als die nach seinem schönsten Triumph. Und doch war der 7. September 1967 selbst für Manfred Loth ein außergewöhnlicher Tag. Denn zum einen war in der Nacht zuvor sein erster Sohn Matthias geboren worden. Zum anderen siegte Loth an jenem Tag als erster und letzter Berliner Motorrad-Rennfahrer bei einem Steilwandrennen auf der legendären Avus im Südwesten der damals geteilten Stadt. "Das Rennen habe ich gewonnen, wie ich wollte", sagt er heute. "Ich hatte eine Brust, mir hat überhaupt keiner das Wasser reichen können". Apropos Wasser - an jenem Tag hatte es auch noch geregnet. "Mit 1.30 Minuten Vorsprung habe ich gewonnen", so Loth, "ich war ein guter Regenfahrer, ich hatte ein gutes Feeling - war schon immer so."

Hintergrund imago images / serienlicht So 20.12.2020 | 06:04 | Abseits 99 Jahre AVUS

Kaum den Führerschein, schon erfolgreich

Klingt großspurig, dabei ist er eigentlich ein leiser Mann, dieser Manfred "Manne" Loth. Oder zumindest heute, da er im Dachgeschoss seines Lichtenrader Hauses empfängt. Mit Dachgeschoss ist das allerdings nur unzureichend beschrieben. Denn eigentlich ist der Raum nichts anderes als ein Museum. Von Manne Loth, über Manne Loth. Und so steht er dann da. Ein schlanker Mann mit einem modischem Brillengestell. Nur die grauen Haare lassen auf sein Alter schließen. Er steht da, in der Renn-Leder-Kombi von einst, vor dem Motorrad von einst. Der Siegermaschine von 1967. Die Klamotte sitzt wie ehedem. "Joa", sagt Loth lapidar und locker hintendran: "Ich bin ja erst 77." Spätestens jetzt sieht man in ihm eher James Dean als einen Rentner. So oder so, das Dachgeschoss vom "Museum Loth" steht voll mit Pokalen und Medaillen. Viele hat er mit dem Motorrad eingefahren. Mehr noch zu Wasser. Zwölf Deutsche Meisterschaften, fünf Europa- und drei Weltmeisterschaften hat Loth im Motorboot-Rennsport gewonnen. Dabei hat er bis 1975 nie auch nur ein Rennen als Zuschauer gesehen. Und obwohl "Motorrad immer mein Ding" war, wie Loth sagt, steigt er um. Die Verletzungen, die die Zeitenjagd auf zwei Rädern mit sich bringen, nehmen überhand. Also macht Loth im Winter 1975 den Bootsführerschein und ein halbes Jahr später, im ersten Motorboot-Rennen seines Lebens, gleich den fünften Platz.

Schiebend zum Rennen

Wie geht sowas? Er sei "sehr ehrgeizig, hat alles in die Reihe bekommen, war immer sehr organisiert", sagt sein alter Freund und Wegbegleiter Theo Eckstein, der früher selbst erfolgreich Motorrad-Rennen fuhr. Und der Manfred Loth 1963 dort zum ersten Mal traf, wo heute das ICC auf bessere Zeiten wartet. Eine zufällige Begegnung zweier junger Männer, die die gemeinsame Verbindung sofort erkennen mussten. Schließlich waren beide gerade im Begriff, ihre Rennmaschinen zur Strecke an der Avus zu schieben. Eine Straßenzulassung hatten sie für die Motorräder nicht. Also Beinkraft statt Pferdestärken. Andere Zeiten. Goldene Zeiten für Loth und Eckstein. Gemeinsam fahren sie später auf Rennen in ganz (West-)Deutschland und Europa. Sie fahren die Nächte durch, lassen sich auf der Transitstrecke durch die DDR auch von den Schikanen der Volkspolizei nicht den Spaß verderben. Oft sind sie das komplette Wochenende auf Achse. "Wir sind im Sommer 1973 allein zwölf Mal nach Holland gefahren" sagt Loth im Rückblick. Trotzdem habe er am Montag nie auf seiner Arbeit als Bauleitender Monteur gefehlt - naja, so gut wie nie. Es waren unbeschwerte Zeiten zwischen Camping- Zelt und Zielgerade. Gefeiert wurde auch, nicht zu knapp. Oder wie Theo Eckstein sagt: "Wenn man überlegt, wie asketisch die heutigen Fahrer leben (…)".

Auf Tour mit dem Verteidigungsminister

1989, nach zwölf Jahren im Motorrad- und 14 Jahren im Motorboot-Rennsport, beendete Loth seine eindrucksvolle Karriere. Er leitete dann noch eine Motorsport-Gruppe des Deutschen Bundestags, war unter anderem mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Peter Struck auf Tour. Nebenbei hat er sich um sein Dachgeschoss gekümmert, das nach und nach zum Museum wurde. Er hat alte Maschinen zurückgekauft, Pokale und Zeitungsberichte geordnet. Eigentlich müsste die Statik des Hauses der schieren Masse an Exponenten längst nachgegeben haben, witzeln Loth und Eckstein - die Lebensfreunde. Das Plakat, das Nachbarn 1984 vor sein Haus hängten, damals, als er auf dem Tegeler See zum ersten Mal Weltmeister im Motorboot-Sport wurde, zählt nicht dazu. "Wir begrüßen unseren Weltmeister", stand darauf zu lesen. Manfred Loth weiß bis heute nicht, wer dahinter steckte. Macht nichts, möchte man meinen. Der schönste Triumph war ohnehin ein anderer.

Sendung: rbb24, 29.01.2021, 21:45 Uhr