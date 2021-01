Bild: rbb

Ex-Unioner Ronny Nikol kämpft um die Zukunft seiner Fußballhalle - "Glaube nicht, dass wir vor März öffnen werden"

03.01.21 | 17:27 Uhr

In diesem Jahr feiert die Fußballhalle des ehemaligen Union-Profis Ronny Nikol ihren zehnten Geburtstag. Doch wegen der Pandemie ist die Anlage geschlossen. Gerade jetzt schmerzt das Nikol besonders, denn der Januar ist sonst einer der umsatzstärksten Monate.



Anfang Januar im "Bobo-Fuego" in Berlin-Weißensee: Die Halle ist voll, 350 Fußballer sind gekommen. Es sind Mitglieder zahlreicher Fanclubs des 1. FC Union und sie spielen auf den drei Kunstrasenplätzen gegeneinander. In der Lounge wird bei Snacks und Getränken gefachsimpelt. Es geht um Fußball, Beisammensein und einen lustigen Nachmittag. So jedenfalls war es in den vergangenen Jahren. "Das Fanclub-Turnier ist einer unserer schönsten Events des Jahres", erinnert sich Ronny Nikol. Doch in diesem Jahr ist er alleine mit seinem Sohn Etienne gekommen. Seit dem 2. November 2020 ist die Halle geschlossen, zum zweiten Mal nach dem ersten Lockdown Ende März.



Spinnweben wegfegen statt Fußball spielen

Die erste Unterbrechung hatte das kleine Unternehmen nicht so hart getroffen, jetzt sind die Auswirkungen deutlich schwerer. "Unsere Saison beginnt eigentlich erst im September so richtig und endet dann im März", erklärt Nikol. "Als der Lockdown im März kam, hatten wir schon ein kleines Polster für den Sommer." Auch die staatlichen Finanzhilfen seien schnell geflossen. So nutzte der 46-Jährige die freie Zeit in der leeren Halle, um mal richtig auszumisten. Mit einer Hebebühne befreite er zum Beispiel das große Hallendach von Spinnweben. Mitte August konnte er wieder aufmachen und die Fußballer kamen. "Man hat gemerkt, die Leute wollten wieder etwas machen, wollten raus und Spaß haben. Da lief es für uns eigentlich ganz gut", sagt er.



Zur Person imago sportfotodienst Unioner Original - Ronny Nikol Ronny Nikol wurde am 11. Juli 1974 in Berlin geboren. Der Linksfuß spielte von 1997 bis 2003 für den 1. FC Union Berlin. 2001 gehörte er zum Team, das sensationell das DFB-Pokalfinale erreichte und in die zweite Bundesliga aufstieg. Später spielte er unter anderem auch für den FC Energie Cottbus, den Berliner AK und die VSG Altglienicke. Insgesamt bestritt Nikol 121 Spiele in der zweiten Liga. Er spielt bis heute für die Traditionsmannschaft des 1. FC Union.

"Man rennt dem Geld ein wenig hinterher"

Der zweite Lockdown traf Nikol härter. "Jetzt rennt man dem Geld ein wenig hinterher", kritisiert er. "Wir haben die Hilfen für November und inzwischen auch Dezember bereits beantragt und müssen nun warten." 75 Prozent der jeweiligen Vorjahresumsätze stehen Nikol und seinem Geschäftspartner Frank Wascher laut der Hilfsregelungen zu. Täglich ab 17 Uhr füllt sich in den Herbst- und Wintermonaten sonst die Halle. Schulklassen, Firmen, Kindergeburtstage, es ist ein breites Spektrum an Kickern, das sich in dem 4.000 Quadratmeter großen Gebäude tummelt. "Das tut weh, hierher zu kommen und die Halle ist leer", sagt Nikol. Im Oktober 2011 wurde das "Bobo-Fuego" eröffnet, in diesem Herbst steht also der zehnte Geburtstag im Kalender. "Ich glaube nicht daran, dass wir vor März wieder aufmachen dürfen", sagt Nikol. Bis dahin käme er über die Runden.



Festangestellte in Kurzarbeit

Seine einzige festangestellte Mitarbeiterin ist in Kurzarbeit, doch auch die Betriebskosten laufen weiter. "Wir hatten im Herbst auch Angebote von Dauberbuchern, die ein Spendenkonto eingerichtet haben, um uns zu unterstützen, das tat gut", sagt der ehemalige Fußballprofi. Nun wartet er darauf, dass die staatlichen Hilfen auf dem Konto eingehen. "Auch andere wollen ihr Geld haben, mir ist klar, dass es ein wenig dauert", sagt Nikol. Umso wichtiger wäre es für ihn, spätestens im März wieder öffnen zu können. "Danach geht die Saison für uns ohnehin langsam zu Ende", erklärt er, "und für den Sommer brauchen wir dringend wieder ein kleines Polster."

