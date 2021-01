Berta Berlin Sonntag, 31.01.2021 | 10:55 Uhr

Sorry, großer Name nichts dahinter. Was will Hertha mit solch einem Spieler der in dieser Saison noch kein Liga Spiel absolviert hat. Verletzungsanfällig und langsam ist. Hertha hat gestern ordentlich gespielt und sollte sich lieber einen guten Aussenspieler holen. So hat nur sein Berater Kurany einen Spieler untergebracht.