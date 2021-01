Bild: imago images/ AFLO/Zink/Chai v.d. Laage

Olympia, Fußball-EM und die Finals - Das sind die Sport-Highlights 2021

01.01.21 | 10:25 Uhr

Nachdem wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen ausfallen mussten, hat das Sportjahr 2021 viel zu bieten. Auf welche Highlights Sie sich freuen können, haben wir zusammengefasst.



Olympische Spiele in Tokio, Fußball-EM in zahlreichen europäischen Städten: Eigentlich sollten diese Sport-Höhepunkte längst in den Geschichtsbüchern stehen. Doch weil die Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden, können sich Sportfans im Jahr 2021 auf noch mehr Titelkämpfe freuen. Das sind die sportlichen Highlights im ...



Januar

Das Jahr startet mit einer Weltmeisterschaft. In Ägyten kämpfen die Handballer vom 13. bis 31. Januar um den Pokal - und die Veranstalter um das Verständnis der Gesellschaft. Eine Handball-WM mitten in der Corona-Pandemie im Wüstenstaat Ägypten. Muss das wirklich sein? Das zumindest fragen sich viele. Einige Leistungsträger sagten dem Bundestrainer bereits ab. Mit dabei sind aber die Füchse-Profis Paul Drux und Marian Michalczik.

Die Olympia-Dritte Sophie Scheder turnt beim Turnier der Meister 2019 am Balken. | Bild: imago images/Eibner

Februar

Wenn die Turn-Elite zu Gast in der Lausitz ist, dann steht das Turnier der Meister an. Das normalerweise im November stattfindende Event musste verlegt werden, hat seinen Status als Weltcup aber behalten. Da darüber die Olympiatickets vergeben werden, sind große Namen in der Lausitz-Arena vom 25. bis 28. Februar garantiert.

März

Prestigeträchtig ist auch die Radrundfahrt Paris - Nizza (07.- 14. März) . Und der Titelverteidiger kommt aus Berlin. Maximilian Schachmann gewann die Rundfahrt im letzten Jahr und feierte damit den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Der 26-Jährige dürfte also mit vielen guten Erinnerungen nach Frankreich zurückkehren und sich bei dem Etappenrennen möglicherweise das nötige Selbstvertrauen für die großen Rundfahrten im Sommer holen.



April

Ähnliches gilt auch für die Ruderer, die im April im italienischen Varese (09.-11.04.) ihre Europameisterschaften austragen. Weil es aufgrund der Corona-Pandemie vor den Olympischen Spielen wohl weniger Wettkämpfe geben wird, dürfte die EM für viele Spitzenathleten eine ideale Vorbereitung auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt sein.



Ein Berliner Team im Pokalfinale: Das gab es zuletzt 2001, als Union gegen Schalke verlor. | Bild: imago images/Camera 4

Mai

Seit 1985 ist es Tradition, dass das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion stattfindet. Ein Heimspiel aber gab es lange nicht, denn seit mittlerweile 20 Jahren hat es kein Berliner Team mehr ins Endspiel geschafft. Im laufenden Wettbewerb flog Hertha bereits in der ersten Runde gegen Braunschweig raus. Union scheiterte in der 2. Runde an Paderborn. Und so wird das Spiel auch am 13. Mai wieder ohne Berliner Beteiligung stattfinden. Weitere Highlights im Mai: Giro d'Italia (08.-30.05.), Schwimm-EM in Budapest (10.-23.05.), Final Four der European League im Handball (22.-23.05.), Darts Premier League in Berlin (27.05.)



Juni

Olympiaflair schon sieben Wochen vor den Spielen in Tokio? Die Finals machen es möglich. Nach dem großen Erfolg der Premieren-Veranstaltung 2019 finden vom 3. bis 6. Juni wieder Deutsche Meisterschaften von bis zu 20 Sportarten zeitgleich statt. Neben der Rhein-Ruhr-Region finden auch in Berlin wieder Wettkämpfe statt. Weitere Highlights: Final Four im DHB-Pokal (05.06.), Formel E in Berlin (19.06.), Tour de France (26.-28.06.)



Hofft darauf, im Sommer dabei zu sein: Hertha-Spieler Niklas Stark. | Bild: imago images

Juli

Schon im Juni rollt der Ball, im Juli soll er dann gekrönt werden: der Fußball-Europameister 2021. Erstmals sollen die Spiele in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen werden - anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs. Die Europameisterschaft findet vom 11. Juni bis 11. Juli statt.



August

Kurz darauf rücken diejenigen in den Fokus, die sonst vier Jahre lang im Schatten des Fußballs stehen. Bei den Olympischen Spielen (23.07.-08.08.) und den Paralympics (24.08-05.09.) kämpfen tausende Athleten um Medaillen - und für Sportfans gibt es zwei Wochen lang Sport (fast) rund um die Uhr. Weitere Highlights: Vuelta a España (14.08.-05.09.)



Ob es so auch 2021 wieder aussieht? Beim Berlin-Marathon gehen normalerweise über 45.000 Läufer an den Start. | Bild: imago images/Camera 4

September

Noch mehr Sportbegeisterte, nämlich über 45.000, versammeln sich traditionell am letzten Sonntag im September schon früh morgens in Berlin, um dann in Scharen 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt zu laufen. Nachdem der Berlin-Marathon 2019 abgesagt werden musste, soll er in diesem Jahr am 26. September (parallel zur Bundestagswahl) stattfinden.



Oktober

Am Schluss einer langen Saison müssen die Bahnradsportler nochmal ordentlich in die Pedale treten: bei den Weltmeisterschaften in Asgabat in Turkmenistan. Mit Emma Hinze, Maximilian Levy, Theo Reinhardt und Roger Kluge dürften sich gleich mehrere Sportler aus der Region Hoffnungen auf Medaillen machen.

Weitere Highlights: Ruder-WM in Shanghai (17.-24.10.), Turn-WM in Japan (18.-24.10.) Im November und Dezember stehen nach einem langen und ereignisreichen Jahr keine ganz großen Sportevents mehr an.

