Frauen-Tennisturnier in Berlin soll im Juni stattfinden

Im Juni soll in Berlin die Premiere des Turniers der Frauen-Tennis-Organisation WTA stattfinden. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Turnierplan des Weltverbands hervor. Demnach soll in der Hauptstadt vom 14. bis 20. Juni auf Rasen gespielt werden.

Ursprünglich sollte das Turnier auf der Anlage im Berliner Grunewald bereits im Vorjahr stattfinden. Wegen der Corona-Krise musste es aber verschoben werden.

Stattdessen gab es zwei Ersatzveranstaltungen: Sowohl im Steffi-Graf-Stadion im Grunewald als auch im Hangar 6 des ehemaligen Flughafens Tempelhof spielten einige Top-Spieler in Show-Turnieren. Bei den Events waren auch Zuschauer zugelassen.