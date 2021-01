Im Halbfinale beim Final-Four-Heimspiel hatten Nina Mittelham und Co. zuvor den Bundesliga-Aufsteiger ESV Weil 3:0 bezwungen, Kolbermoor rang den Erstliga-Rivalen TSV Schwabhausen mit 3:2 nieder. Damit kam es zum dritten Mal in Serie zum Final-Duell zwischen Berlin und Kolbermoor.

Bereits am Samstag hatten die Berlinerinnen gegen den Halbfinal-Gegner aus dem Pokal in der Bundesliga an der Platte gestanden - und im vierten Match den ersten Sieg eingefahren. Nach zuvor zwei Remis und einer Niederlage bezwang der Champions League-Sieger in der Nachholpartie Neuling SV Weil mit 5:3. Durch den Erfolg verbesserte sich Eastside in der durch viele Spielausfälle gekennzeichneten Tabelle auf 4:4 Zähler und Platz fünf vor Weil (4:8 Punkte).