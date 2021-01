Borg Berlin Sonntag, 17.01.2021 | 12:23 Uhr

In den 60/70-iger Jahren hatten wir dass im Schulsport, die Reifen waren da noch aus Holz. Aber mal davon abgesehen, wer gerne Sport treibt macht dass nicht von einem Fitnessstudio abhängig. Zumal die Zahl der Kartei-Leichen enorm hoch ist. Wie dass damals in den 80-iger Jahren so richtig populär wurde, Ralph Möller wurde Weltmeister und war auch mit 1,96 m der größte BB der Welt. Man stand an manchen Maschinen Schlange in den Studios, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und dann noch GYM 80 mit Konstrukteur Walter Herden, der immer für Überraschungen gut war mit seinen Sport-Maschinen für Fitness und Body-Building aus Gelsenkirchen.