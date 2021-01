Turbine Potsdam müsste in einem möglichen Viertelfinale im DFB-Pokal bei der SG Andernach antreten. Andernach spielt in der zweiten Liga-Süd und ist dort Tabellenzweiter. Potsdam muss sich allerdings noch für das Viertefinale qualifizieren. Das Achtelfinale gegen den SC Sand findet erst am 28. Februar statt. Grund: Der SC Sand konnte sein Zweitrundenspiel wegen eines Coronafalles innerhalb der Mannschaft erst verspätet austragen.

Die Viertelfinalspiele werden am 20. und 21. März stattfinden. Der ehemalige Skispringer Sven Hannawald hatte die Spiele im Rahmen der ARD Sportschau ausgelost.



Sendung: Inforadio, 03.01.21, 19:20 Uhr