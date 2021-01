"Turnier der Meister" in Cottbus soll im März nachgeholt werden

Die Stadt Cottbus will das abgesagte "Turnier der Meister" bereits Ende März nachholen. Nach rbb-Informationen wird derzeit geprüft, ob die traditionsreiche Veranstaltung in einem anderen Format stattfinden kann. Konkret geht es darum, den ebenfalls abgesagten Weltcup in Stuttgart in die Lausitz zu holen. Dies ist ein Mehrkampf-Weltcup im Rahmen der Olympia-Qualifikation. Dabei muss ein Turner an allen Geräten antreten.

Turnier der Meister in Cottbus behält Weltcup-Status

Der entscheidende Unterschied zum jetzt abgesagten Einzel-Weltcup in Cottbus ist die Teilnehmerzahl. Statt rund 700 Athleten und Betreuer wären es bei einem Mehrkampf nur etwa 120. Das ließe sich unter Einhaltung der Corona-Regeln in der Lausitz-Arena bewerkstelligen, so Turnierdirektor Wohlfahrt gegenüber dem rbb.

Auch in Stuttgart wären die Regeln kein Problem. Allerdings gab es hinsichtlich der Finanzierung viele offene Fragen. In Cottbus will man nun bis Ende des Monats prüfen, wie die Finanzierung abgesichert werden kann, auch vor dem Hintergrund, dass möglicherweise keine Zuschauer beim Weltcup dabei sein können.