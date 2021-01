Im Interview mit der ARD berichtete Tah sichtlich aufgebracht, sein Mitspieler Nadiem Amiri sei als "Scheiß-Afghane" beleidigt worden. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Amiri war kurz vor Spielende in eine hitzige Diskussion mit diversen Gegenspielern verwickelt und redete anschließend wütend auf Schiedsrichter Florian Badstübner ein. Dafür hatte er die gelbe Karte gesehen. In einem Handgemenge nach dem Spiel richtete sich seine Wut sehr offensichtlich gegen Unions Verteidiger Florian Hübner.

Der Vorwurf konnte nach Abpfiff nicht restlos aufgeklärt werden. Unklar blieb, wer Amiri beleidigt haben soll. Auf seinem Instagram-Account teilte der deutsche Nationalspieler einen Text seines Bruders Nauwid, der Florian Hübner beschuldigt: "Zu meinem Bruder in einem Bundesligaspiel "Scheiss-Afghane" zu sagen und damit unsere Herkunft anzugreifen, ist das allerletzte." Nauwid Amiri erklärt weiter, er und sein Bruder seien in Deutschland geboren und aufgewachsen. An Hübner gerichtet schreibt er weiter: "Denkst Du, in die Kabine zu gehen und sich entschudigen zu wollen, reicht und damit ist alles vergessen?!!" Den Post hat Amiri inzwischen wieder gelöscht.

Jonathan Tah äußerte sich im Interview weiter, es sei sehr bitter, dass Amiri "wegen der Herkunft seiner Eltern" beleidigt worden sei. Auch Leverkusens Kerem Demirbay habe "etwas mitbekommen." Er wollte sich dazu aber nicht äußern. "Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz."

Union-Trainer Urs Fischer hatte Amiri und einige seiner Spieler nach Abpfiff getrennt. Er habe nach eigenen Aussagen nichts mitbekommen, stellte aber klar: "Ich glaube, das müssen wir dann schon auch noch klären. Ich habe eben gehört, dass da Worte gefallen sind, die eigentlich nichts auf dem Fußballplatz zu suchen haben."

Rassistische Beledigungen werden seit Jahren von Fußballverbänden verurteilt und können laut Statuten drakonische Strafen nach sich ziehen.