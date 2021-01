Bild: imago images / Matthias Koch

Konkreter Vorfall bleibt unklar - DFB ermittelt nach Rassismus-Vorwürfen gegen Union-Spieler

16.01.21 | 14:14 Uhr

Union Berlins Heimsieg gegen Leverkusen wird von schweren Rassismusvorwürfen gegen Unions Florian Hübner überschattet. Am Samstag bekräftigten beide Vereine, dass es eine Aussprache gab. Viele Fragen sind noch offen. Der DFB ermittelt. Von Till Oppermann

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes will die Rassismus-Vorwürfe nach dem Bundesligaspiel Union Berlin gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend untersuchen. Es bestehe der Verdacht, dass Union-Profi Florian Hübner seinen Leverkusener Gegenspieler Nadiem Amiri rassistisch beleidigt haben könnte, teilte der DFB am Samstag mit. Die Eltern des deutschen Nationalspielers Amiri stammen aus Afghanistan. Anfang der Woche sollen entsprechende Ermittlungen aufgenommen werden. Alle Beteiligten sollen sich zu dem Vorfall äußern.



Tah: "Das macht mich trauriger als die Niederlage"

Unions Sprung auf einen Champions League-Platz wurde am Freitag schon kurz nach dem Spielende zur Nebensache. "Die Herkunft von Nadiem Amiris Eltern wurde beleidigt", sagte der wütende Gäste-Innenverteidiger Jonathan Tah nach dem Spiel im rbb-Interview. Sein Entsetzen war ihm anzusehen. "Das gehört nicht auf den Fußballplatz." Auf Nachfrage der Reporterin präzisierte er. Es habe Diskussionen gegeben, in denen der Begriff "Scheiß Afghane" gefallen sei. Obwohl die Niederlage in Köpenick wichtige Punkte im Kampf um die Champions League kostete, stellte Tah fest: "Das macht mich trauriger als die Niederlage" - und forderte Konsequenzen. "Egal wie emotional es wird, das gehört nicht hierhin.“ In einer Medienrunde am Mittag äußerte sich Unions Sportdirektor Oliver Ruhnert: "Für uns ist klar, dass diese Dinge auf dem Platz nichts zu suchen haben." Tahs konkrete Vorwürfe will er aber nicht bestätigen. Er bezieht sich auf das hitzige Spiel, als er sagt: "Womöglich waren Dinge in der Emotionalität überinterpretiert." Trotzdem verurteile der 1. FC Union jeden Rassismus.

Schon im Spiel eskalierte es

Von Beginn an lieferten sich beide Mannschaften eine hitzige Partie. Schiedsrichter Florian Badstübner musste regelmäßig schlichten. Als die Unioner in der 88. Minute der Partie ihre späte Führung durch Cedric Teuchert bejubelten, kochten die Emotionen vollends hoch. Insbesondere Mittelfeldmann Amiri war kaum zu beruhigen und bekam wegen seiner ausgiebigen Proteste bei Badstübner die Gelbe Karte. Folgt man Jonathan Tahs Darstellung, hatte er wohl guten Grund für seinen Ärger. So kam es nach dem Abpfiff zu weiteren Rangeleien zwischen beiden Mannschaften. Aufgebracht redete Amiri auf Unions Innenverteidiger Florian Hübner ein. Nachdem Leverkusener und Unioner die beiden Spieler mit vereinten Kräften trennten, geriet Amiri auch mit der Bank der Berliner aneinander. Erst Union-Trainer Urs Fischer gelang es mit einiger Anstrengung die Situation beruhigen. Schon kurz danach fand er klare Worte. Angesprochen auf die Anschuldigungen versprach er, sich den Vorwürfen anzunehmen. "Wenn das wirklich so sein sollte, dann entschuldige ich mich im Namen des Klubs. Das darf nicht geschehen." Allerdings habe er persönlich nichts gehört und sei nur vom "Hörensagen" über die Äußerungen informiert worden. "Ich möchte das in Ruhe klären und nicht irgendwo etwas erzählen, das ich nicht weiß." Auch Kerim Demirbay, Amiris Partner im Leverkusener Mittelfeld, gab an, er habe "etwas mitbekommen." Präzisieren wollte er das im Interview aber nicht. "Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz", so Demirbay. Er habe Respekt vor beiden Spielen.

Hübner und Amiri sprachen sich aus

Währenddessen verhärtete sich der Verdacht gegen Hübner. In einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story, die Amiri teilte, erhob sein Bruder Nauwid schwere Vorwürfe gegen den Innenverteidiger der Eisernen. Hübner habe den deutschen Nationalspieler als "Scheiß Afghanen" bezeichnet. Dabei seien er und sein Bruder in Deutschland geboren und aufgewachsen. Hübners Versuch, die Wogen in den Katakomben der Alten Försterei zu glätten, wollte er nicht gelten lassen: "Denkst Du, in die Kabine zu gehen und sich entschuldigen zu wollen, reicht und damit ist alles vergessen?!!" Am Tag danach äußert sich Nadiem Amiri versöhnlicher. Auf Twitter veröffentlicht Bayer 04 sein Statement. Er bestätigt, dass Hübner in die Kabine gekommen sei sich entschuldigt habe. "Es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leidtun." Für ihn sei die Sache damit erledigt.

"Der Spieler hat gesagt, er hat sich nicht so geäußert"

Oliver Ruhnert berichtet: "Wir haben Leverkusen darum gebeten, dass sich die Spieler unmittelbar aussprechen." Zwischen beiden Seiten habe es sehr vernünftigen Austausch gegeben. Auch Union betrachte die Sache als ausgeräumt. Auf dem Platz sei es vorher verbal teilweise sehr deutlich gewesen, erklärt Ruhnert: "Aber Kerim Demirbay hat das gut gesagt: 'Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz.'" Doch Tahs Vorwurf steht weiter im Raum. Ruhnert widerspricht ihm: "Für uns hat es diese rassistische Aussage nicht gegeben." Man rede noch immer von der emotionalen Aussage eines Spielers direkt nach dem Spiel, so der Manager. Was im Einzelnen zwischen den Spielern vorgefallen sei, wisse er nicht. Aber: "Der Spieler hat gesagt, er hat sich nicht so geäußert." In der Mannschaft sei trotzdem klar, dass man jeden Rassismus verurteile. Betroffene Spieler wie Antony Ujah haben sich in der Vergangenheit öffentlich zur Thematik geäußert. Vielleicht denkt Ruhnert an ihn, wenn er sagt: "Wir haben viele Spieler im Kader, die das logischerweise nicht akzeptieren würden."

Ruhnert verweist an den Kontrollausschuss

Bleibt die Frage nach der Aufarbeitung - selbst wenn der konkrete Wortlaut, den Tah den Unionern vorwarf, nicht der Wahrheit entspricht. Denn auch Ruhnert bestätigte, dass die Wortgefechte im Freitagsspiel über das normale Maß hinausgingen. Natürlich habe man deshalb mit der Mannschaft gesprochen, so Ruhnert. Auch wenn er davon ausgeht, dass "Scheiß Afghane" nicht gefallen ist, spricht er Unions Verantwortung im Kampf gegen Rassismus an. "Wir müssen das immer wieder rausstellen und betonen." Zu den Ereignissen nach dem Spiel gegen Leverkusen sagte der 49-Jährige: "Ich habe gehört, dass beide sich entschuldigt haben." Die endgültige Aufklärung will Ruhnert der Sportsgerichtsbarkeit überlassen. Wie üblich, habe Schiedsrichter Badstübner die Vorwürfe der Leverkusener vermerkt. Außerdem habe der Unparteiische selbst bei Hübner nachgefragt, berichtet Ruhnert. Auf der Audiospur der Spielübertragung ist die Beleidigung nicht zu hören. "Es gibt eine Untersuchung des Kontrollausschusses. Der Schiedsrichter hat das eingetragen, jetzt wird ermittelt." Seinen Innenverteidiger nimmt er in Schutz. "Am Ende gehören immer zwei dazu, warten wir den Kontrollausschuss ab." Formulierungen wie von Demirbay und Ruhnert, die sich wünschen, dass die Vorfälle auf dem Platz bleiben, werden die Untersuchung nicht erleichtern. Ein weiterer Vorfall vielleicht schon. Auf Twitter verbreiteten User eine Szene in der 58. Spielminute. Dort ist gut zu hören, wie in Richtung des Leverkuseners Leon Bailey der Satz: "Chill mal, wir sind hier in Deutschland" fällt.

