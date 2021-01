BR Volleys gewinnen siebtes Spiel in Serie

Der Favorit hat sich erwartungsgemäß durchgesetzt. In der Volleyball-Bundesliga gewannen die Berlin Recycling Volleys am Samstag souverän mit 3:0 (25:20, 25:12, 25:16) gegen den Stadtrivalen und Tabellenletzten VC Olympia Berlin. Es ist der siebte Sieg in Serie für den zehnmaligen deutschen Meister.