Die BR Volleys haben das Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga verloren. Zu Hause unterlagen die Berliner am Mittwochabend gegen den VfB Friedrichshafen mit 1:3 (22:25, 27:29, 25:23, 22:25). Die Siegesserie von acht Berliner Erfolgen in Serie ist damit gerissen.