In einer umkämpften Bundesliga-Partie mussten sich die Netzhoppers Königs Wusterhausen-Bestensee schlussendlich der SVG Lüneburg geschlagen geben. Trotz engagierter Leistung, vor allem im dritten und letzten Satz, verloren die Brandenburger am Samstagabend mit 0:3 (22:25, 23:25, 22:25). Im Kampf um einen Platz in den Playoffs der Volleyball-Bundesliga ist diese Niederlage ein bitterer Rückschlag für die Netzhoppers.