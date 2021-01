Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Bei den United Volleys Frankfurt setzten sich die Brandenburger am Samstag knapp mit

3:2 (25:22, 23:25, 27:25, 24:26, 16:14) durch. In der Tabelle bauten die Netzhoppers als Sechster ihren Vorsprung gegenüber dem unmittelbaren Verfolger aus Frankfurt auf drei Punkte aus. Beide Mannschaften sehen sich bereits am 28. Februar im deutschen Pokalfinale in Mannheim wieder.