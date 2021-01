Die Volleyballerinnen vom SC Potsdam haben am Samstagnachmittag einen klaren Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernandez besiegte den VC Wiesbaden mit 3:0 (25:17,25:20,25:17). Durch den ersten Heimsieg des neuen Jahres halten die Brandenburgerinnen den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze der Bundesliga.

Die Potsdamerinnen spielten von Beginn an souverän. Den ersten von sieben Satzbällen verwandelte Mittelblockerin Symone Speech zum 25:17 im ersten Abschnitt. Der zweite Satz in der MBS-Arena war nur zu Beginn eng und ging ebenfalls an das Heimteam. Im dritten Durchgang sorgte ein Block für die Entscheidung und damit den Sieg.



Schon am kommenden Mittwoch hat Potsdam das nächste Heimspiel. Dann empfangen sie ab 19 Uhr den Tabellenneunten Aachen.