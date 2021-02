Die Verletzungsmisere beim Basketball-Meister Alba Berlin hält weiter an. Forward Louis Olinde hat sich bei der Niederlage am Sonntag in Bamberg eine Kapselverletzung an der rechten Hand zugezogen. Der 22-jährige Nationalspieler wird dem Verein mehrere Wochen fehlen, wie der Verein am Montag auf seiner Webseite mitteilte.