Interview | Roman Motzkus vor dem 55. Super Bowl - "Ich bin ein schlechter Tipper, würde aber auf Tampa Bay setzen"

04.02.21 | 08:29 Uhr

Es ist ein Sportevent der Superlative: In der Nacht zum 8. Februar findet der 55. Super Bowl statt. Auch in unserer Region werden die Fans wach bleiben. Das Berliner Football-Urgestein und TV-Experte Roman Motzkus spricht mit rbb|24 über Siegchancen und Superstars.

rbb|24: Herr Motzkus, Sie waren früher als Wide Receiver bei den Berlin Adlern mehrmaliger Deutscher Meister. Für all jene, die mit American Football nicht so viel zu tun haben: Wide Receiver sind diejenigen, die die weiten Pässe des Quarterbacks auffangen und dann mit möglichst viel Tempo in die Endzone laufen sollen. Wie schnell waren Sie auf 100 Metern? Roman Motzkus: Meine beste Zeit lag bei 11,1 Sekunden, aber das ist lange her. Ich war 18 Jahre alt und hatte vorher als Zehnkämpfer Leichtathletik gemacht. Da war nicht unbedingt die Langstrecke meine größte Stärke, sondern eher die Wendigkeit, dass man auch mal Spieler austanzt und an ihnen vorbeikommt.

Zur Person imago/Future Image 1988 gehörte Roman Motzkus zu den Gründungsmitgliedern bei den Spandau Bulldogs. Es war der Beginn einer steilen Karriere, die - inzwischen im Trikot der Adler Berlin - schnell in die deutsche Nationalmannschaft führte. Mit den Adlern wurde er mehrmaliger Deutscher Meister und war danach auch noch Stadionsprecher, saß im Verwaltungsrat und im Vorstand. Die NFL verfolgt er unter anderem als Experte für "ran".

11,1 Sekunden - da hätten Sie es mit noch ein bisschen mehr Sprinttraining fast in die 4x100-Meter-Staffel bei der Leichtathletik schaffen können ... Ja. Ich hatte damals aber so ein bisschen den Frust, dass ich nicht mehr Einzelsportler sein, sondern unbedingt in eine Mannschaft wollte. Mit 17 Jahren bin ich - als ich überlegt habe, was ich machen soll - drei Mal Berliner Vizemeister in Einzeldisziplinen geworden und hatte die Nase voll. Dann wollte ich zum Football, weil da irgendwie mehr los war.

Kommen wir zum Super Bowl, dem Endspiel im American Football. Mit den Tampa Bay Buccaneers ist ein Team dabei, das wohl die wenigsten dort erwartet haben dürften. Das Interessante ist, dass Quarterback-Superstar Tom Brady nach 20 Jahren bei den New England Patriots nun mit 43 Jahren dort angeheuert hat. Als es am Anfang der Saison zunächst schiefging, haben viele Experten schon hämisch gelacht. Was war Ihre Meinung? Mich hat es nicht gewundert, dass es zu Beginn nicht gleich wunderbar geklappt hat. Wenn man nach 20 Jahren eine Mannschaft wechselt - das muss man keinem Sportler erklären -, braucht es eine Weile, bis man sich auf das neue Umfeld, auf das neue System und auch auf die neuen Gegebenheiten eingestellt hat. Er hat einen neuen Headcoach bekommen und mit einer Ausnahme waren auch alle seine Mitspieler neu. Er hat ja seinen alten Kompagnon Rob Gronkowski aus dem Vorruhestand geholt. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Ganze dann aufgenommen wurde.

Doch es klappte. Woran lag das - was macht Tom Brady aus? Wer Tom Brady kennt und sich auch ein wenig mit ihm befasst, der weiß: Der Junge ist ein hundertprozentiger Profi und achtet auf seinen Körper. Man muss dabei immer bedenken, dass er schon 43 Jahre alt ist. Es ist ja nicht so, dass da ein junger Hüpfer auf dem Feld unterwegs ist. Der Mann muss ganz viel trainieren, damit er überhaupt noch dieses Level halten kann. Mich hat es nicht gewundert, dass er vor allem in den Playoffs eine super Leistung gezeigt hat und seine Mannschaft wirklich angeführt hat. Genau das ist auch eine seine Aufgaben als Quarterback.

Ist Tom Brady so gut, dass er einen Klub, der es seit 2007/08 nicht mehr in die Meisterrunde geschafft hatte, so viel besser macht, dass er nun deshalb im Finale steht - oder sind die Buccaneers von Anfang an viel stärker gewesen, als es viele gedacht haben? Die Buccaneers haben in den vergangenen Jahren viel richtig gemacht. Sie haben die Mannschaft stückchenweise verbessert, eine sehr, sehr gute Verteidung aufgebaut und auch einen sehr, sehr guten Trainer bekommen. Bruce Arians, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, hat damals schon die Arizona Cardinals zu viel Erfolg gebracht und auch die Indianapolis Colts. Da haben sie sehr gut gearbeitet.

Der Super Bowl 2021 Der Kick off des 55. Super Bowl der National Football League (NFL) ist in der deutschen Nacht zum 8. Februar (0:30 Uhr/MEZ). Er wird geprägt durch das Duell zweier Generationen von Quarterback-Superstars: Der ewige Tom Brady (43) von den Tampa Bay Buccaneers trifft auf das Mega-Talent Patrick Mahomes (25) von Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Brady - im Sommer nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den New England Patriots gen Süden gewechselt - spielt mit den Buccaneers als erstes Team im eigenen Stadion um die Vince Lombardi Trophy.

Was fehlte bislang noch, dass es genau jetzt zu dem großen Erfolg kommt? Ein Mann, der das Schiff auf den richtigen Kurs gebracht hat. In den vergangenen Jahren gab es in Tampa Bay immer das Problem, dass sie zwar viele Punkte und viele Yards gemacht haben - aber auch sehr viele Fehler. Sie haben den Ball immer wieder an den Gegner abgegeben. Per Fehlwurf oder halt auch fallengelassenem Ball. Das ist nun Tom Brady wesentlich besser gelungen, das zu vermeiden. Kleiner Zahlenvergleich: Tom Brady hat 40 Touchdowns geworfen und nur zwölf Fehlwürfe. Sein Vorgänger Jameis Winston, der inzwischen in New Orleans gelandet ist, hatte 30 Touchdowns und 30 Fehlwürfe. Das sind die Belege dafür, warum Tom Brady die Mannschaft besser gemacht hat. Er trifft bessere Entscheidungen und lässt seine Mitspieler besser aussehen. Damit kann man dann auch viel Erfolg haben.

... und die Gegner in den Wahnsinn treiben. Wie groß schätzen Sie die Chance ein, dass Tampa Bay auch gegen den Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes, der sein Team als Quarterback souverän durch die Saison gesteuert hat, gewinnen kann? Kansas City ist natürlich auf dem Papier erst einmal der Favorit. Sie sind der Titelverteidiger und haben in dieser Saison bislang nur ein einziges Mal verloren. Da sind die natürlich hoch gewettet. Wobei man sagen muss: Ich bin ein schlechter Tipper, würde mein Geld aber eher ein bisschen auf Tampa Bay setzen.

Was führt bei Ihnen zu diesem Gefühl? Der Heimvorteil macht nicht so wirklich etwas aus bei kaum Zuschauern. Die Corona-Krise ist ja auch in Florida nicht wegzudenken. Aber sie haben halt eine sehr, sehr starke Verteidigung. Jedes Mal, wenn sie ihnen den Ball weggenommen haben - und das haben sie einige Male gemacht -, haben sie sofort zurückgeschlagen und Punkte gemacht. Das ist so ein moralischer Doppelschlag, den man als Gegner bekommt. Selber keine Punkte erzielen und binnen kürzester Zeit im Gegenzug gleich welche kassieren. Das wird eine Hauptaufgabe von Patrick Mahomes sein, das zu verhindern. Also gutes Ballsicherungsspiel zu machen. Und er darf vor allem nicht nur das Heil darin suchen, Pässe zu werfen, sondern sie müssen ihr eigenes Laufspiel etablieren können, um Tampa zu kontrollieren - und das gegen die stärkste Laufverteidigung. Ich gehe davon aus, dass es ein ganz enges Spiel mit maximal vier Punkten Unterschied werden wird und glaube, das macht sogar noch einmal der alte Mann Tom Brady mit Tampa Bay.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Thomas Kroh für das Inforadio des rbb. Es handelt sich um eine leicht redigierte Fassung.

Sendung: Inforadio, 31.01.2021, 18:50 Uhr