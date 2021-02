Alba gelingt in Göttingen der achte Liga-Sieg in Serie

Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga weiter auf Kurs: Der amtierende deutsche Meister setzte sich am Dienstagabend in einem Nachholspiel bei der BG Göttingen souverän mit 86:75 (41:35) durch.

Es war der achte Erfolg in Serie und der zwölfte im 13. Saisoneinsatz. Mit 24:2 Punkten ist Alba Vierter. Überragender Spieler des Hauptstadtklubs war Maodo Lo. Seine 23 Punkte bedeuteten einen Karriere-Bestwert für den 28-Jährigen.