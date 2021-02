Moderatorin Gaby Papenburg will mit neuer Agenda an die Spitze des BFV

Ihr Interesse für das höchste Amt beim Berliner Fußball-Verband sei während ihrer Tätigkeit in der AG Zukunft "Future BFV" geweckt worden. "Dort wird sich mit den Verbandsstrukturen auseinandergesetzt", beschreibt Papenburg die Inhalte der AG. "Da habe ich ganz viel von den Wünschen der Vereine nach Veränderung mitbekommen", sagt sie. Schließlich sei sie mit Bernd Fiedler, dem 1. Vorsitzenden des SFC Stern 1900, und Gerd Thomas, dem 1. Vorsitzenden des FC Internationale, in Kontakt gekommen, die sie nun zur Kandidatur bewegt hätten. Nach anfänglichen Zweifeln habe sie zugestimmt.

"Ich habe Lust auf das Amt und Spaß an Gestaltung", sagt Gaby Papenburg mit einem breiten Lächeln rund einen Monat nach der Bekanngabe ihre Kandidatur. Auch den Hauptgrund für ihre Entscheidung nennt sie schnell. "Ich bin vor allen Dingen ein Freund von Veränderungen", sagt die 60-Jährige Berlinerin bestimmt. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin arbeitete Papenburg zuletzt als Businesscoach in den Bereichen Medien, Marketing und Außendarstellung. Außerdem sitzt sie seit einiger Zeit im Aufsichtsrat des Handball-Bundesligisten THW Kiel.

Fiedler und Thomas, die Teil von Papenburgs Team bei der Kandidatur sind, gehören schon einige Jahre zu den schärfsten Kritikern von Amtsinhaber Bernd Schultz. Beide bemängeln, dass sich die BFV-Spitze unter Schultz immer mehr von der Basis und den Amateurklubs entfernt habe. Auch in der Corona-Pandemie fehle es an Unterstützung für die kleinen Vereine in der Hauptstadt. "Beide haben schon in den vergangenen Jahren sehr viel Opposition betrieben", bestätigt auch Papenburg. Viele Anträge, gerade des SFC Stern 1900, seien aber immer wieder "zwischen Geschäftsführung und Präsidium verpufft". Das will Papenburg gemeinsam mit ihrem Kompetenz-Team nun ändern.

Die Berlinerin möchte in den nächsten Monaten auf die Klubs des mehr als 170.000 Mitglieder großen Verbandes zugehen und "die Vereine mitnehmen". Ihre Chancen bei der Wahl kann sie selbst nur schwer einschätzen. Der Wille nach Veränderung sei ihr aber schon mehrfach und von vielen Seiten entegegengebracht worden. Insbesondere kleine Vereine, die bislang nicht allzu aktiv im BFV waren, möchte Papenburg erreichen.

"Das größte Problem ist die Kommunikation. Viele Vereine klagen darüber, dass sie nicht informiert werden und nicht mit ihnen gesprochen wird", sagt Papenburg über die für sie größte Baustelle innerhalb des BFV. Viele Entscheidungen der Verbandsführung würden die Klubs erst aus der Presse erfahren. Ob die Umsetzung überhaupt praktikabel sei, würde nicht beachtet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda von Gaby Papenburg, die in den nächsten Wochen noch präzisiert werden soll, ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs während und nach der Corona-Pandemie. Dabei müssten verschiedene Lösungswege erarbeitet werden.