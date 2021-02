Die beeindruckende Heimserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist gerissen: Nach zuvor acht Saisonsiegen in Folge in der Arena am Ostbahnhof verloren sie am Dienstagabend gegen Wolfsburg mit 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Damit ging der Hauptstadt-Klub zum ersten Mal in dieser Spielzeit als Verlierer vom Berliner Eis. Das Team von Trainer Serge Aubin bleibt dennoch souveräner Tabellenführer in der Gruppe Nord.