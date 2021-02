Der 1. FC Union Berlin verleiht seinen Offensivspieler Tim Maciejewski bis Saisonende nach Österreich. Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt. Der 19-Jährige wird in der Rückrunde für Austria Klagenfurt in der zweiten österreichischen Liga spielen. Während in Deutschland das Transferfenster bereits am Montagabend geschlossen hatte, ist es in Österreich noch bis Montag offen.