Bild: imago images/Matthias Koch

0:1-Niederlage - Union verliert in Unterzahl beim Vorletzten Mainz

06.02.21 | 17:21 Uhr

Bitterer Fußball-Nachmittag für den 1. FC Union: Die Köpenicker verloren nach einer schwachen Leistung mit 0:1 (0:1) beim Tabellen-Vorletzten Mainz. Das Team von Trainer Urs Fischer war offensiv ideenlos - und spielte fast 40 Minuten zu zehnt.

Schwache Leistung - keine Punkte: Der 1. FC Union hat am Samstag beim Tabellenvorletzten Mainz 05 mit 0:1 (0:1) verloren. Es war das vierte Spiel ohne Sieg in Folge für die Köpenicker. Das entscheidende Tor schoss Moussa Niakhaté per Foulelfmeter (22. Minute). Union-Verteidiger Nico Schlotterbeck sah Anfang der zweiten Hälfte Geld-Rot.

Der Spielverlauf

Das Spiel kam zunächst nicht so richtig in Schwung. Beide Teams setzten vor allem auf Fehlervermeidung. Die Folge war offensive Tristesse - oder anders gesagt: Intensives, aber wenig ansehnliches Mittelfeld-Gekicke. So verwunderte es nicht, dass es für die erste Chance des Spiels einen ruhenden Ball brauchte. Gut zwanzig Minuten waren gespielt, als Union-Verteidiger Nico Schlotterbeck im Strafraum dem Mainzer Karim Onisiwo auf den Fuß trat und Schiedsrichter Sascha Stegemann auf Elfmeter entschied. Moussa Niakhaté trat an und der Ball sprang vom Innenpfosten ins Tor - das 1:0 für Mainz (22.).

Besser wurde die Partie danach nicht. Es wurde viel gekämpft und wenig gespielt - was auch daran lag, dass das Spiel wegen Fouls immer wieder unterbrochen war. Mainz fehlten die Gelegenheiten zum 2:0 ebenso wie Union die zum 1:1. Eine der wenigen Ausnahmen: Taiwo Awoniyi kam in der 43. Minute nach einem Freistoß von Christopher Trimmel im Strafraum an den Ball und schoss aus spitzem Winkel - doch Mainz-Keeper Robin Zentner und seine Hintermannschaft blockten den Versuch mit vereinten Kräften (43.). Kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann die erste große Möglichkeit aus dem Spiel heraus und gejubelt hätten beinahe erneut die Mainzer: Adam Szalai beförderte eine Flanke von Philipp Mwene per Flugkopfball aufs Tor - und Union konnte sich bei Andreas Luthe bedanken, dass sie nicht mit 0:2 zurücklagen. Der Keeper zeigte einen starken Reflex (49.). Danach schien es für kurze Zeit so, als würden die Köpenicker endlich Fahrt aufnehmen: Zuerst forderte Stürmer Cedric Teuchert aus kurzer Distanz Zentner (51.). Dann versuchte es Robert Andrich aus rund 15 Metern, verzog aber deutlich (52.). Doch der Rückschlag folgte nur zwei Minuten später: Schlotterbeck - seit seinem Foul vor dem Elfmeter mit Gelb verwarnt - hatte im Mittelfeld das Bein im Zweikampf mit Onisiwo deutlich zu hoch und flog mit Gelb-Rot vom Platz (54.). Union war zwar bemüht, den gerade entfachten Druck dennoch aufrechtzuerhalten, aber das ohnehin schon schwere Unterfangen wurde nun noch einmal komplizierter. Die Kontermöglichkeiten spielten sie nicht genau genug aus und hatten Glück, dass Onisiwo nach gut einer Stunde nicht für die (Vor-)Entscheidung sorgte: Luthe parierte seinen gefährlichen Schuss aus 13 Metern (63.). So blieb das Spiel bis zum Schluss offen. Für die Berliner kam noch Sturm-Neuzugang Petar Musa zu seinem Debüt (73.). An der Niederlage konnte aber auch er nichts mehr ändern.

Der Liveticker zum Nachlesen

Sendung: rbbUM6, 06.02.21, 18:00 Uhr

Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 05.Februar, 20.00 Uhr Hertha BSC - Bayern München 0:1 (0:1) Samstag, 06.Februar, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 5:2 (2:0) SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:1 (0:0) FC Schalke 04 - RB Leipzig 0:3 (0:1) FSV Mainz 05 - Union Berlin 1:0 (1:0) FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1) Samstag, 06.Februar, 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - 1.FC Köln -:- (-:-) Sonntag, 07.Februar, 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt -:- (-:-) Sonntag, 07.Februar, 18.00 Uhr Arminia Bielefeld - Werder Bremen -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 20 15 3 2 58:26 +32 48 2. RB Leipzig 20 12 5 3 35:17 +18 41 3. VfL Wolfsburg 20 10 8 2 32:19 +13 38 4. Bayer Leverkusen 20 10 5 5 37:21 +16 35 5. Eintracht Frankfurt 19 8 9 2 38:28 +10 33 6. Borussia Dortmund 20 10 2 8 39:29 +10 32 7. Borussia Mönchengladbach 19 8 8 3 36:29 +7 32 8. SC Freiburg 20 8 6 6 35:33 +2 30 9. Union Berlin 20 7 8 5 34:25 +9 29 10. VfB Stuttgart 20 6 7 7 37:34 +3 25 11. Werder Bremen 19 5 7 7 24:27 -3 22 12. 1899 Hoffenheim 19 6 4 9 29:34 -5 22 13. FC Augsburg 20 6 4 10 20:32 -12 22 14. 1.FC Köln 19 4 6 9 18:32 -14 18 15. Hertha BSC 20 4 5 11 25:36 -11 17 16. Arminia Bielefeld 19 5 2 12 15:32 -17 17 17. FSV Mainz 05 20 3 4 13 19:40 -21 13 18. FC Schalke 04 20 1 5 14 15:52 -37 8 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)