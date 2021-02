In der Defensive fehlt der Hertha die Stabilität. Die Qualität ist da, doch die viel zitierte Kommunikation ist bislang mangelhaft. In der Offensive fehlt die Schlagkraft. Feine Techniker wie Matheus Cunha oder Mattéo Guendouzi können zwar Akzente setzen, doch über die Außenbahnen kommt zu wenig. Um diese Lücke zu schließen, wurde Nemanja Radonjic von Olympique Marseille bis Saisonende ausgeliehen.

Bei seiner Vorstellung auf der Pressekonferenz am Dienstag meldete der 24-Jährige auch gleich mal seine Ansprüche an. "Ich freue mich, am Freitag gegen Bayern loslegen zu können", sagte er noch bevor er die erste Trainingseinheit mit dem neuen Team absolviert hatte. Das Selbstverständnis, auf Anhieb spielen zu dürfen, ist nicht ganz unbegründet. Er wird wissen, warum Hertha ihn laut Sportdirektor Arne Friedrich "schon lange in der Datenbank" stehen hat.

Der Klub braucht dringend neuen Schwung für den Abstiegskampf und Radonjic soll ihn bringen. "Ich kenne die Tabellensituation, aber ich weiß, wie stark der Hertha-Kader besetzt ist und weiß auch, dass wir da auch wieder rauskommen werden", gab sich der Neuzugang zuversichtlich. Die Kaufoption in der Leih-Vereinbarung zwischen Hertha und Radonjics Stammverein Marseille kann als Versprechen interpretiert werden. Sollte der Spieler seine Aufgabe erfüllen, darf er auch weiterhin am blau-weißen Projekt teilnehmen.