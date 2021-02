Der Landessportbund Berlin hat die Mitgliederstatistik für das Jahr 2020 veröffentlicht: Union löst demnach Hertha BSC als mitgliederstärksten Sportverein der Hauptstadt ab. Die Statistik soll bald auch zeigen, wie die Berliner Vereine durch die Corona-Krise kommen.

Obwohl während der Corona-Pandemie die meisten Sportangebote ausfielen und -fallen, freute sich Union weiter über großen Zuwachs: 2.215 Mitglieder traten neu in den Verein ein. Damit setzt sich die rasante Mitglieder-Entwicklung seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019 fort. Zu Zweitliga-Zeiten hatte Union noch rund 20.000 Mitglieder.

Auch Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC hatte bis zum Stichtag am 31. Dezember 481 mehr Mitglieder als im Jahr zuvor. Mit insgesamt 37.192 Vereinsmitgliedern, also 168 weniger als der Lokalrivale, belegte Hertha in Berlin aber nur noch den zweiten Platz.

In den sozialen Medien wurde die Zahlen am Dienstag bereits angeregt diskutiert, zumal auf Herthas Webseite am frühen Nachmittag aktuell 38.020 Mitglieder angegeben wurden [herthabsc.de]. Pressesprecher Max Jung bestätigte rbb|24, dass diese Zahl versehentlich noch nicht angepasst wurde. Die Angaben des Landessportbund seien korrekt.