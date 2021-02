Bild: imago images/Roger Petzsche

0:3 gegen Leipzig - Nichts tut sich auf allen Herthaner Baustellen

21.02.21 | 21:46 Uhr

Die vierte Heimniederlage in Serie: Gegen den Tabellenzweiten verkaufte sich die Hertha streckenweise zwar gut, doch die bekannten Schwachstellen, vor allem in der Offensive, sorgten abermals für einen herben Rückschlag im Abstiegskampf. Von Lukas Scheid

Die Hertha sei keine Pressing-Mannschaft, sondern eine Umschalt- und Kontermannschaft, sagte der Trainer Pal Dardai vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Er behielt recht. Möglichkeiten für sein Team ergaben sich fast ausschließlich aus plötzlichen Richtungswechseln. In der 22. Minute war es Sami Khedira, der den Ball in der gegnerischen Hälfte freigrätschte, sodass Matheus Cunha die beste Hertha-Chance der ersten Halbzeit einleiten konnte. Der Brasilianer hob den Ball per Lupfer über Leipziger Abwehr zu Krzysztof Piatek, der sich in der rechten Strafraumhälfte freigelaufen hatte und auf den direkt vor dem Tor postierten Dodi Lukebakio flankte. Der Leipziger Abwehrspieler Lukas Klostermann klärte jedoch in letzter Sekunde, bevor der Belgier die Flanke verwerten konnte. Khedira, der gegen Leipzig sein Startelfdebüt gab, sorgte immerhin für etwas mehr Ruhe im Mittelfeld. Doch der Spielaufbau bleibt weiterhin eine der Schwachstellen der Hertha-Offensive. Zu unkonzentriert und vor allem ideenlos gehen sie auf dem Weg nach vorne zu Werke, sodass kaum Torchancen nach längerem Hertha-Ballbesitz entstehen. Das kritisierte auch der Trainer nach dem Schlusspfiff: "Die Möglichkeiten waren da, doch die Angreifer haben kein Tor geschossen."

Herthas Defensive: gut, aber nicht gut genug

Ein Adressat dieser Kritik ist sicherlich auch Cunha. Vor dem Spiel hatte sein Trainer ihn noch als den besten Spieler der Mannschaft bezeichnet. Doch der viertteuerster Vereinstransfer der Hertha konnte wieder einmal nicht die erhofften offensiven Nadelstiche setzen. Trotz seiner unbestreitbaren Qualität bleibt er weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Das zeigte sich auch bei seinem Dribbling über 70 Meter in der 26. Minute. Kurz vor dem Tor ging ihm schließlich die Puste aus, er verlor den Ball und am Ende lag er sogar am Boden. Das anschließende Reklamieren auf Strafstoß dürfte er vermutlich selbst nicht ganz ernst gemeint haben. Wie wichtig ein erfolgreicher Torschuss Cunhas gewesen wäre, zeigte sich zwei Minuten nach dieser Chance. Beinahe im Gegenzug machte Leipzig das 1:0. Obwohl die Berliner Defensive bis hierhin konzentriert verteidigte und sich im Gegensatz zur Offensive als enorm stabil präsentierte, hatte sie in der 28. Minute das Nachsehen. Der sehenswerte Distanzschuss von Marcel Sabitzer war sicherlich nicht einfach zu verteidigen. Man könne eben auch nicht alles verteidigen gegen diese Mannschaft, betonte Abwehrspieler Lukas Klünter nach dem Spiel. Doch die Qualitäten des Österreichers aus der Ferne sind bekannt. In der vergangenen Saison traf kein Spieler häufiger aus der Distanz. Dass Sabitzer an der Strafraumkante überhaupt zum Schuss ansetzen durfte, lag auch daran, dass seine Gegenspieler zu weit entfernt standen.

Individuelle Fehler führen zum 0:2 und 0:3

Dardai war nach dem Spiel dennoch sichtlich zufrieden mit der ersten Halbzeit und lobte die kompakte Hintermannschaft. Umso bitterer müssen ihm die beiden Gegentore in der zweiten Hälfte aufstoßen, da sie in ihrer Entstehung durch individuelle Fehler von Hertha-Spielern begünstigt wurden. Das 0:2 geht eindeutig auf die Kappe von Matteo Guendouzi, der den Ball vertändelt, statt ihn aus dem eigenen Strafraum zu schlagen. "Das muss er besser machen", tadelt Dardai den Franzosen. Dem 0:3 ging ein weiterer gescheiterter Klärungsversuch der Hertha-Abwehr voraus. Schon wieder: Anstatt den Ball einfach rauszuschlagen, versuchten sie es spielerisch zu lösen – ohne Erfolg. Leipzig kam kurz vor dem Strafraum in Ballbesitz und holte eine Ecke heraus, die schlussendlich zum Kopfballtor von Willi Orban führte und den Deckel auf dieses Spiel machte.

"Kein Panik"

Hertha zeigte gegen Leipzig keinen eindeutigen Entwicklungsschritt, auch wenn es gute Momente gab. Die alten Baustellen bleiben bestehen und so richtig geht es auch im Abstiegskampf nicht voran. Doch Pal Dardai beteuert nach wie vor "keine Panik" zu haben. Das 0:3 sehe er nicht so negativ, schließlich sei Leipzig eine Champions-League-Mannschaft. Das Problem: Auch kommende Woche wartet mit Wolfsburg ein heißer Anwärter auf einen Qualifikationsplatz für die Champions League in dieser Saison. Dardai gibt sich dennoch optimistisch und hoffnungsvoll auf ein paar Punkte in Wolfsburg: "Irgendwann müssen die Überraschungen kommen." Das Spiel am kommenden Samstag (27. Februar) um 15:30 Uhr wäre ein guter Zeitpunkt für eine solche Überraschung.

Sendung: rbb24, 21.02.2021, 22 Uhr

Fußball überregional Bundesliga

Bundesliga (Frauen)

2. Bundesliga

3.Liga

Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd

A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost

A-Junioren NOFV

2. Liga, Nord Frauen

NOFV-Regionalliga, Frauen

DFB-Pokal Männer

DFB-Pokal Frauen

Champions League Männer

Europa League Männer Freitag, 19.Februar, 20.30 Uhr Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1) Samstag, 20.Februar, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 1:2 (1:1) SC Freiburg - Union Berlin 0:1 (0:0) Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:1 (2:0) 1.FC Köln - VfB Stuttgart 0:1 (0:0) Samstag, 20.Februar, 18.30 Uhr FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:4 (0:2) Sonntag, 21.Februar, 13.30 Uhr FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0) Sonntag, 21.Februar, 15.30 Uhr Hertha BSC - RB Leipzig 0:3 (0:1) Sonntag, 21.Februar, 18.00 Uhr 1899 Hoffenheim - Werder Bremen 4:0 (2:0) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 22 15 4 3 62:31 +31 49 2. RB Leipzig 22 14 5 3 40:18 +22 47 3. VfL Wolfsburg 22 11 9 2 35:19 +16 42 4. Eintracht Frankfurt 22 11 9 2 45:30 +15 42 5. Bayer Leverkusen 22 10 7 5 40:24 +16 37 6. Borussia Dortmund 22 11 3 8 45:31 +14 36 7. Union Berlin 22 8 9 5 35:25 +10 33 8. Borussia Mönchengladbach 22 8 9 5 38:33 +5 33 9. SC Freiburg 22 8 7 7 35:34 +1 31 10. VfB Stuttgart 22 7 8 7 39:35 +4 29 11. 1899 Hoffenheim 22 7 5 10 36:39 -3 26 12. Werder Bremen 21 5 8 8 24:31 -7 23 13. FC Augsburg 22 6 5 11 22:35 -13 23 14. 1.FC Köln 22 5 6 11 20:36 -16 21 15. Hertha BSC 22 4 6 12 26:40 -14 18 16. Arminia Bielefeld 21 5 3 13 18:38 -20 18 17. FSV Mainz 05 22 4 5 13 23:43 -20 17 18. FC Schalke 04 22 1 6 15 15:56 -41 9 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 05.März, 19.15 Uhr Bayer Leverkusen - Turbine Potsdam -:- (-:-) Sonntag, 07.März, 14.00 Uhr SC Freiburg - Bayern München -:- (-:-) SV Meppen - VfL Wolfsburg -:- (-:-) SC Sand - MSV Duisburg -:- (-:-) SGS Essen - Werder Bremen -:- (-:-) TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 14 14 0 0 54:2 +52 42 2. VfL Wolfsburg 14 12 1 1 43:11 +32 37 3. TSG Hoffenheim 14 9 1 4 40:16 +24 28 4. Turbine Potsdam 12 7 1 4 21:22 -1 22 5. Bayer Leverkusen 13 6 2 5 18:23 -5 20 6. Eintracht Frankfurt 12 5 2 5 24:13 +11 17 7. SC Freiburg 12 4 3 5 11:15 -4 15 8. SGS Essen 12 4 2 6 17:19 -2 14 9. Werder Bremen 12 3 0 9 13:41 -28 9 10. SV Meppen 13 1 3 9 7:29 -22 6 11. SC Sand 12 2 0 10 7:37 -30 6 12. MSV Duisburg 12 0 3 9 8:35 -27 3 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 19.Februar, 18.30 Uhr Erzgebirge Aue - VfL Bochum 1:0 (1:0) Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg 2:0 (0:0) Samstag, 20.Februar, 13.00 Uhr SC Paderborn - SV Sandhausen 2:1 (1:1) VfL Osnabrück - 1.FC Heidenheim 1:2 (0:1) FC St. Pauli - SV Darmstadt 98 3:2 (1:0) Sonntag, 21.Februar, 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 3:2 (1:1) Karlsruher SC - 1.FC Nürnberg 0:1 (0:0) Würzburger Kickers - Hamburger SV 3:2 (2:0) Montag, 22.Februar, 20.30 Uhr Greuther Fürth - Holstein Kiel -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hamburger SV 22 12 6 4 48:28 +20 42 2. VfL Bochum 22 13 3 6 40:23 +17 42 3. Holstein Kiel 21 12 6 3 35:19 +16 42 4. Greuther Fürth 21 11 6 4 41:24 +17 39 5. Karlsruher SC 22 11 3 8 36:30 +6 36 6. Fortuna Düsseldorf 22 10 6 6 32:29 +3 36 7. Hannover 96 22 10 3 9 33:25 +8 33 8. 1.FC Heidenheim 21 9 5 7 30:27 +3 32 9. Erzgebirge Aue 22 9 5 8 31:30 +1 32 10. SC Paderborn 21 8 6 7 26:24 +2 30 11. FC St. Pauli 22 7 7 8 36:40 -4 28 12. 1.FC Nürnberg 22 7 5 10 29:34 -5 26 13. Jahn Regensburg 22 6 8 8 24:29 -5 26 14. SV Darmstadt 98 22 7 4 11 34:39 -5 25 15. VfL Osnabrück 22 6 4 12 22:34 -12 22 16. Eintracht Braunschweig 22 5 5 12 21:43 -22 20 17. SV Sandhausen 22 5 3 14 25:44 -19 18 18. Würzburger Kickers 22 4 3 15 25:46 -21 15 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 19.Februar, 19.00 Uhr SV Meppen - Hallescher FC 2:1 (1:1) Samstag, 20.Februar, 14.00 Uhr VfB Lübeck - Türkgücü Mün. 0:2 (0:1) FC Ingolstadt - 1.FC Kaiserslautern 1:0 (0:0) MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching 2:1 (1:1) Hansa Rostock - Waldhof Mannheim 1:0 (1:0) 1.FC Saarbrücken - 1860 München 2:1 (1:0) FSV Zwickau - Dynamo Dresden 0:2 (0:2) Sonntag, 21.Februar, 13.00 Uhr Bayern München II - Viktoria Köln 0:1 (0:1) Sonntag, 21.Februar, 14.00 Uhr 1.FC Magdeburg - SC Verl 0:4 (0:3) Montag, 22.Februar, 19.00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - KFC Uerdingen -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Dynamo Dresden 23 15 2 6 40:21 +19 47 2. FC Ingolstadt 23 13 5 5 32:23 +9 44 3. Hansa Rostock 23 12 6 5 35:23 +12 42 4. Türkgücü Mün. 25 10 9 6 33:29 +4 39 5. 1860 München 24 10 8 6 43:23 +20 38 6. SV Wehen Wiesbaden 23 10 8 5 40:33 +7 38 7. SC Verl 23 10 7 6 46:33 +13 37 8. 1.FC Saarbrücken 23 10 7 6 37:31 +6 37 9. Waldhof Mannheim 25 8 9 8 35:37 -2 33 10. Hallescher FC 24 8 8 8 30:37 -7 32 11. FSV Zwickau 23 8 5 10 27:31 -4 29 12. SV Meppen 23 9 2 12 27:34 -7 29 13. Bayern München II 23 7 7 9 30:31 -1 28 14. KFC Uerdingen 20 7 6 7 17:19 -2 27 15. Viktoria Köln 23 7 6 10 27:37 -10 27 16. 1.FC Kaiserslautern 25 4 13 8 23:30 -7 25 17. MSV Duisburg 23 6 6 11 29:39 -10 24 18. SpVgg Unterhaching 25 6 3 16 25:37 -12 21 19. 1.FC Magdeburg 24 5 6 13 20:36 -16 21 20. VfB Lübeck 23 5 5 13 24:36 -12 20 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Der Spielbetrieb ist wegen der Corona- Pandemie seit Anfang November unterbro- chen und wird vorausssichtlich nicht vor Mitte März wieder aufgenommen. Um die Spielzeit bis zum Juni beenden zu können, wird zudem wohl auf eine kom- plette Saison mit Hin- und Rückrunde verzichtet und lediglich eine Halbserie gespielt.

Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FC Viktoria 1889 11 11 0 0 26:9 +17 33 2. VSG Altglienicke 11 8 1 2 29:14 +15 25 3. Chemie Leipzig 13 7 3 3 25:12 +13 24 4. FC CZ Jena 12 6 3 3 24:16 +8 21 5. Berliner AK 07 12 6 2 4 25:21 +4 20 6. FC Lok Leipzig 12 5 4 3 20:17 +3 19 7. BFC Dynamo 11 5 3 3 26:17 +9 18 8. Energ.Cottbus 13 5 3 5 18:19 -1 18 9. Chemnitzer FC 13 5 2 6 20:17 +3 17 10. SV Babelsberg 03 13 4 5 4 18:20 -2 17 11. Union Fürstenwalde 11 5 1 5 22:20 +2 16 12. Lichtenberg 47 13 4 4 5 15:20 -5 16 13. FSV Luckenwalde 13 4 3 6 14:22 -8 15 14. Hertha BSC II 11 3 5 3 12:15 -3 14 15. Germania Halberstadt 13 2 5 6 12:18 -6 11 16. VfB Auerbach 12 3 2 7 18:26 -8 11 17. ZFC Meuselwitz 13 2 5 6 14:22 -8 11 18. Optik Rathenow 13 2 5 6 15:25 -10 11 19. TeBe Berlin 10 2 3 5 15:20 -5 9 20. Bischofswerdaer FV 12 2 1 9 12:30 -18 7 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Sonntag, 07.Februar, 13.00 Uhr SV Victoria Seelow - FC Strausberg abges. Sonntag, 07.März, 14.00 Uhr F.C. Hertha 03 Zehlendorf - FC Strausberg -:- (-:-) Charlottenburger FC Hertha 06 - Torgelower FC Greif -:- (-:-) Brandenburger SC Süd 05 - RSV Eintracht 1949 -:- (-:-) Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin - TSG Neustrelitz -:- (-:-) SFC Stern 1900 - SV Tasmania Berlin -:- (-:-) SV Victoria Seelow - Greifswalder FC -:- (-:-) MSV Pampow - Rostocker FC -:- (-:-) F.C. Hansa Rostock II - 1.FC Lok Stendal -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. SV Tasmania Berlin 9 7 0 2 21:7 +14 21 2. Greifswalder FC 9 5 2 2 21:7 +14 17 3. SC Staaken 1919 8 5 1 2 17:6 +11 16 4. RSV Eintracht 1949 9 5 1 3 18:16 +2 16 5. Torgelower FC Greif 8 4 3 1 17:8 +9 15 6. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 9 4 3 2 25:17 +8 15 7. TSG Neustrelitz 9 4 1 4 19:15 +4 13 8. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 9 3 4 2 11:7 +4 13 9. MSV Pampow 9 4 1 4 18:17 +1 13 10. F.C. Hansa Rostock II 8 4 1 3 14:13 +1 13 10. SFC Stern 1900 8 4 1 3 14:13 +1 13 12. Rostocker FC 10 4 0 6 16:26 -10 12 13. FC Strausberg 9 3 1 5 15:18 -3 10 14. Charlottenburger FC Hertha 06 9 3 0 6 12:25 -13 9 15. SV Victoria Seelow 9 1 3 5 8:24 -16 6 16. 1.FC Lok Stendal 9 1 2 6 9:18 -9 5 17. Brandenburger SC Süd 05 9 1 2 6 7:25 -18 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 05.März, 18.30 Uhr Ludwigsfelder FC - FSV Martinroda -:- (-:-) Sonntag, 07.März, 14.00 Uhr SV Blau-Weiß Zorbau - FC Einheit Rudolstadt -:- (-:-) FC Carl Zeiss Jena II - FC Oberlausitz Neugersdorf -:- (-:-) VfB 1921 Krieschow - VFC Plauen -:- (-:-) 1.FC Merseburg - FC An der Fahner Höhe -:- (-:-) FC Rot-Weiß Erfurt - SG Union Sandersdorf -:- (-:-) FC Grimma - FC International Leipzig -:- (-:-) FC Eilenburg - VfL 96 Halle -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FC Eilenburg 9 6 2 1 22:9 +13 20 2. VfL 96 Halle 9 6 2 1 21:10 +11 20 3. FC Rot-Weiß Erfurt 10 6 2 2 17:7 +10 20 4. FC Oberlausitz Neugersdorf 10 6 2 2 16:10 +6 20 5. SG Union Sandersdorf 10 6 0 4 16:18 -2 18 6. FC Grimma 9 5 2 2 19:10 +9 17 7. VfB 1921 Krieschow 8 5 1 2 21:12 +9 16 8. VFC Plauen 10 5 1 4 18:16 +2 16 9. FC Einheit Rudolstadt 9 4 2 3 16:11 +5 14 10. FC An der Fahner Höhe 10 4 1 5 8:17 -9 13 11. FC International Leipzig 10 3 1 6 13:15 -2 10 12. 1.FC Merseburg 9 3 1 5 9:16 -7 10 13. SV Blau-Weiß Zorbau 11 3 1 7 12:22 -10 10 14. Ludwigsfelder FC 8 2 2 4 14:16 -2 8 15. FSV Martinroda 9 2 2 5 13:20 -7 8 16. FC Carl Zeiss Jena II 11 0 4 7 6:20 -14 4 17. FSV Wacker Nordhausen 8 0 2 6 6:18 -12 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Samstag, 27.Februar, 11.00 Uhr Viktoria Berlin - FC Energie Cottbus U19 -:- Chemnitzer FC - 1. FC Magdeburg U19 -:- VfL Wolfsburg - Hannover 96 (U19) -:- VFL Osnabrück U19 - Hertha BSC -:- SG Dynamo Dresden U19 - Hamburger SV -:- Hallescher FC U19 - FC St. Pauli -:- 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen -:- RasenBallsport Leipzig - Holstein Kiel -:- Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. RasenBallsport Leipzig 4 4 0 0 13:3 +10 12 2. Hertha BSC 3 2 1 0 12:4 +8 7 3. Hamburger SV 3 2 1 0 9:1 +8 7 4. FC St. Pauli 4 2 1 1 8:6 +2 7 5. 1. FC Magdeburg U19 4 2 1 1 5:7 -2 7 6. SV Werder Bremen 4 2 1 1 6:9 -3 7 7. Hannover 96 (U19) 3 1 2 0 7:2 +5 5 8. SG Dynamo Dresden U19 4 1 2 1 5:7 -2 5 9. Hallescher FC U19 4 1 1 2 5:4 +1 4 10. 1. FC Union Berlin 3 1 1 1 4:6 -2 4 11. Chemnitzer FC 4 1 1 2 5:9 -4 4 12. Holstein Kiel 3 1 0 2 2:3 -1 3 13. FC Energie Cottbus U19 3 1 0 2 6:8 -2 3 14. VFL Osnabrück U19 4 0 3 1 5:7 -2 3 15. Eimsbütteler TV 4 0 2 2 4:9 -5 2 16. Viktoria Berlin 4 0 2 2 3:10 -7 2 17. VfL Wolfsburg 4 0 1 3 5:9 -4 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (FUSSBALL.DE)

Samstag, 20.Februar, 12.30 Uhr Berliner SC - Tennis Borussia Berlin abges. Samstag, 20.Februar, 13.00 Uhr BFC Dynamo - SV Babelsberg 03 U19 abges. Sonntag, 21.Februar, 12.00 Uhr FC Oberlausitz Neugersdorf - F.C. Hansa Rostock U19 abges. FC Hertha 03 - FC Mecklenburg Schwerin U19 abges. SV Fortuna Magdeburg e.V. - FC Rot-Weiß Erfurt U19 abges. FSV Wacker 90 Nordhausen - 1. FC Neubrandenburg 04 U19 abges. FC Carl Zeiss Jena - SC Staaken abges. Berliner Athletik Klub - FC Erzgebirge Aue abges. Sonntag, 21.Februar, 13.00 Uhr FSV Zwickau - RSV Eintracht 1949 U19 abges. Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. F.C. Hansa Rostock U19 7 6 1 0 30:4 +26 19 2. FC Erzgebirge Aue 9 5 4 0 24:11 +13 19 3. FC Hertha 03 9 5 3 1 19:10 +9 18 4. Berliner Athletik Klub 9 5 2 2 21:19 +2 17 5. FC Carl Zeiss Jena 7 5 1 1 25:6 +19 16 6. SC Staaken 7 5 1 1 10:5 +5 16 7. SV Fortuna Magdeburg e.V. 9 4 2 3 18:16 +2 14 8. SV Babelsberg 03 U19 9 3 2 4 14:18 -4 11 9. Berliner SC 7 3 1 3 16:11 +5 10 10. Tennis Borussia Berlin 8 2 4 2 17:15 +2 10 11. FC Mecklenburg Schwerin U19 8 2 4 2 15:16 -1 10 12. 1. FC Neubrandenburg 04 U19 8 3 1 4 14:18 -4 10 13. FSV Zwickau 7 2 2 3 10:8 +2 8 14. FC Rot-Weiß Erfurt U19 9 1 3 5 10:24 -14 6 15. RSV Eintracht 1949 U19 7 1 1 5 11:27 -16 4 16. BFC Dynamo 7 0 2 5 6:18 -12 2 17. FC Oberlausitz Neugersdorf 7 0 2 5 6:20 -14 2 18. FSV Wacker 90 Nordhausen 6 0 0 6 1:21 -20 0 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (FUSSBALL.DE)

Sonntag, 07.März, 14.00 Uhr 1.FFC Turbine Potsdam II - VfL Wolfsburg II -:- FC Carl Zeiss Jena - RasenBallsport Leipzig -:- Borussia Mönchengladbach - SpVg Berghofen -:- FSV Gütersloh - Borussia Bocholt -:- (FUSSBALL.DE)

Sonntag, 28.Februar, 14.00 Uhr Rostocker FC - 1. FC Union Berlin -:- FSV Babelsberg 74 I - Viktoria Berlin -:- Türkiyemspor Berlin - B.W. Hohen Neuendorf -:- Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Viktoria Berlin 5 5 0 0 24:2 +22 15 2. 1. FC Union Berlin 5 3 1 1 21:2 +19 10 3. FSV Babelsberg 74 I 5 3 1 1 7:6 +1 10 4. Türkiyemspor Berlin 5 2 0 3 17:17 0 6 5. B.W. Hohen Neuendorf 5 2 0 3 14:16 -2 6 6. Rostocker FC 5 1 0 4 5:24 -19 3 7. SFC Stern 1900 6 1 0 5 6:27 -21 3 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (FUSSBALL.DE)

Viertelfinale

Dienstag, 2. März 18.30 Uhr Regensburg - Werder Bremen ... -:- 20.45 Uhr Bor.M'gladbach - Bor.Dortmund -:-

Mittwoch, 3. März 18.30 Uhr RW Essen - Holstein Kiel ..... -:- 20.45 Uhr RB Leipzig - VfL Wolfsburg ... -:-

Halbfinale: 1. und 2. Mai

Finale: 13. Mai in Berlin

Achtelfinale

Samstag, 5. Dezember SV 67 Weinberg - SC Freiburg . 1:9

Sonntag, 6. Dezember RB Leipzig - Eintr. Frankfurt 0:4 SG Andernach - FSV Gütersloh . 6:1 VfL Wolfsburg - MSV Duisburg . 3:1 1.FC Köln - TSG Hoffenheim ... 1:6

Samstag, 30. Januar Walddörfer SV - Bayern München 0:13

Sonntag, 28. Februar 13.00 Uhr Turbine Potsdam - SC Sand .... -:- 14.00 Uhr Werder Bremen - SV Meppen .... -:- Viertelfinale

Samstag/Sonntag, 20./21. März SC Freiburg - Turbine/SC Sand -:- VfL Wolfsburg - Bremen/Meppen -:- SG Andernach - Eint. Frankfurt -:- Hoffenheim - Bayern München .. -:-

Halbfinale: 3./4. April

Finale: 29. Mai (in Köln)

Achtelfinale - Hinspiele

Dienstag, 16. Februar RB Leipzig - FC Liverpool ... 0:2 (0:0) FC Barcelona - Paris SG ..... 1:4 (1:1)

Mittwoch, 17. Februar FC Sevilla - Bor. Dortmund .. 2:3 (1:3) FC Porto - Juventus Turin ... 2:1 (1:0)

Dienstag, 23. Februar 21.00 Uhr Lazio Rom - Bayern München .. -:- (-:-) Atlético Madrid - FC Chelsea -:- (-:-)

Mittwoch, 24. Februar 21.00 Uhr M'gladbach - Manchester City -:- (-:-) (in Budapest) Atal. Bergamo - Real Madrid . -:- (-:-)

Zwischenrunde

(mit deutscher Beteiligung)

Donnerstag, 18. Februar Young Boys Bern - Leverkusen 4:3 (3:0) Molde FK - TSG Hoffenheim ... 3:3 (1:3)

Donnerstag, 25. Februar 18.55 Uhr TSG Hoffenheim - Molde FK ... -:- (-:-) 21.00 Uhr Leverkusen - Young Boys Bern -:- (-:-)