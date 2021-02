Bild: imago images / Bernd König

Union in Freiburg - Der Hoffnungsträger ist zurück

18.02.21 | 16:36 Uhr

Es läuft nicht mehr beim 1. FC Union. Seit nun schon fünf Partien warten die Köpenicker auf einen Sieg. Gegen Freiburger kehrt jedoch ein Hoffnungsträger zurück: Stürmer Max Kruse soll endlich wieder für bessere Ergebnisse sorgen. Von Jakob Rüger

Das Personal

In Köpenick lichtet sich ganz langsam das Lazarett. Die zuletzt angeschlagenen Grischa Prömel und Christopher Lenz sind nach ihren Muskelproblemen wieder Kandidaten für den Kader. Sie geben Trainer Urs Fischer mehr taktischen Spielraum und mehr Optionen gegen Freiburg. Am meisten warten die Union-Fans aber auf ein Comeback von Stürmer Max Kruse. Nach dessen Muskelbündelriss Anfang Dezember im Hauptstadtderby gegen Hertha, schuftete der 32-Jährige für seine Rückkehr. Nun könnte er nach einer guten Trainingswoche gegen Freiburg in den Kader zurückkehren.



Ins Training eingestiegen ist Torhüter Andreas Luthe, er fehlte zuletzt aus familiären Gründen. Trainer Urs Fischer wird sich genau anschauen müssen, ob seine Nummer 1 bereit ist, oder ob er nach der soliden Leistung beim 0:0 gegen Schalke wieder Liverpool-Leihgabe Loris Karius ins Union-Tor stellt. Es fehlen: Sheraldo Becker (Entzündung im Sprunggelenk) und Anthony Ujah (Arthroskopie im Knie)

Die Form

Der 1. FC Union wartet nun bereits seit fünf Spielen auf einen Sieg. Vor allem auswärts geht gar nichts mehr. Nach drei Pleiten in Folgen droht den Köpenickern ein neuer Negativrekord. Vier Auswärtsniederlagen in Serie gab es in der Bundesliga noch nie. "Obwohl die Punkte-Ausbeute nicht optimal ist, haben wir in den letzten Spielen vieles gut gemacht", nimmt Trainer Urs Fischer sein Team in Schutz. "Wir waren einfach zu wenig effizient. Nun heißt es überzeugt bleiben und vor allem den endlich wieder über die Linie bekommen." Das Offensivspiel bleibt die größte Baustelle für die Eisernen. Nur zwei Tore in den letzten fünf Spielen, die Mannschaft ist weit von ihrer offensiven Hinrundenform entfernt, wo der 1. FC Union nach den Bayern zeitweise den besten Angriff der Liga stellte. Verletzungen und besser eingestellte Gegner machten den Köpenickern zuletzt zu schaffen. Doch bei all den derzeitigen Problemen: Der Abstand auf einen Europapokalplatz beträgt nur drei Zähler, der Vorsprung auf den Relegationsplatz bleibt bei stabilen zwölf Punkten.

Der Gegner

Bayern München und Wolfsburg – das sind die beiden einzigen Teams, die den SC Freiburg im Jahr 2021 bislang schlagen konnten. Die Breisgauer entwickeln sich zu einer der Überraschungsmannschaften, die nach zwei Drittel der Saison um die Europapokalplätze mitspielt. Seit Trainer Christian Streich seine Mannschaft auf eine Dreierkette umgestellt hat, stehen die Freiburger defensiv kompakter. Vor allem in der letzten Saison im kleinen Schwarzwaldstadion sind die Freiburger stark, seit sieben Heimspielen ist der SC ungeschlagen. "Gerade in den Heimspielen sind sie wirklich stark", warnt Urs Fischer. "Wir sind auf der Hut aber es besteht die Möglichkeit etwas mitzunehmen." Vielleicht kann der Auftritt im DFB-Pokal letzte Saison als Blaupause dienen. Das gewannen die Köpenicker mit einer effizienten und stabilen Leistung 3:1.

Unioner der Woche

Er ist wieder da. Max Kruse ist zurück im Mannschaftstraining und hat grünes Licht für die Partie gegen Freiburg bekommen. Der Stürmer brennt auf einen Einsatz, doch Trainer Urs Fischer lässt sich bislang nicht in die Karten schauen. "Ein Einsatz von Max Kruse wäre möglich, ich möchte allerdings noch das Abschlusstraining abwarten", so Unions Trainer. Kruse ist der Hoffnungsträger für Unions Abschlussschwäche, sowohl als Torschütze, als auch als Vorbereiter. Der Ex-Nationalspieler ist immer noch Unions Topscorer in der Bundesliga (sechs Tore, fünf Assists). Beim seinem Ex-Verein Freiburg war er in der Bundesliga-Saison 2012/13 ebenfalls Topscorer (elf Tore, neun Assists) und schaffte sogar den Sprung in die Nationalmannschaft.

Besonderheiten

Für Union-Verteidiger Nico Schlotterbeck ist das Duell gegen Freiburg eine ganz besondere Partie. Für den Leihspieler geht es nicht nur gegen sein Ex-Team, sondern auch gegen seinen Bruder Keven Schlotterbeck. Der spielte wiederum ebenfalls auf Leihbasis letzte Spielzeit noch beim 1. FC Union. "In dem Spiel ist Keven mein Gegner und nicht mein Freund", so der jüngere Schlotterbeck-Bruder im Union-Trikot. "Wenn es darauf ankommt werde ich ihn schon umhauen, na klar."



Nico und Keven sind beide beim SC Freiburg groß geworden, gegeneinander spielten sie erst ein Mal. Beim letztjährigen 3:1-Heimsieg der Freiburger spielte Keven auf Seiten Unions durch, während Nico beim SC in der Schlussphase eingewechselt wurde. Nun haben sie die Rollen getauscht und kämpfen um Bundesligapunkte.

Sendung: rbb UM6, 18.02.2021, 18 Uhr