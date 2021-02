Am Freitagabend trifft Hertha BSC auf Bayern München. Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, herrscht bei den Berlinern durchaus Optimismus vor. Ob die Zugänge Sami Khedira und Nemanja Radonjic schon in der Startelf stehen werden, ist noch offen. Von Astrid Kretschmar

Sein Plan sei es gewesen, sagte der Hertha-Coach, "ihn sofort reinzuschmeißen". Aber angesichts der fehlenden Spielpraxis des 33-jährigen, der im gesamten vergangenen Jahr nur einmal für Juve im Pokal ran durfte, "muss ich mir das überlegen". Wenn Khedira nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder in der Bundesliga aufläuft, ist klar, was vom ihm erwartet wird. "Wenn er die Möglichkeit hat zu spielen, muss er als Organisator viel leisten", betonte Dardai. Dafür muss der gebürtige Stuttgarter auch keine Kilometer-Rekorde aufstellen.

Gibt es am Freitagabend gegen Bayern München die Khedira-Premiere? Möglich, dass die Berliner gleich auf den Weltmeister von 2014 setzen. Die Frage, ob der prominente Winterzugang in der Startelf stehen wird, ließ Trainer Pal Dardai am Mittwoch auf der Spieltags-Pressekonferenz aber noch offen. Khedira verfüge über "Präsenz und Erfahrung", so der 44-Jährige zu seinen ersten Eindrücken des ehemaligen Profis von Real Madrid und Juventus Turin - und: "Er ist schon eine Persönlichkeit. Das schadet nichts in der Kabine."

Auf dem Platz soll neben Khedira auch der zweite Neuzugang zünden. Nemanja Radonjic, ausgeliehen von Olympique Marseille, beeindruckte Dardai mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten. Man habe "sofort gesehen, was er drauf hat". Zudem hat er im neuen Jahr bereits fünf Einsätze für Marseille absolviert. Deswegen überlegt Dardai, den Serben "vielleicht von Anfang an an zu bringen".

Hertha dümpelt auf dem 15. Tabellenplatz - nur das bessere Torverhältnis trennt die Berliner vom Relegationsplatz. Laut Trainer Dardai und Sportdirektor Arne Friedrich soll sich die Mannschaft aber nicht mit dem Abstiegsstrudel beschäftigen. Friedrichs entschiedene Vorgabe vor dem Kräftemessen mit dem Rekordmeister: "Ich wünsche mir, dass wir mutig sind und mehr Lust haben zu gewinnen als Angst davor zu verlieren." Zuversicht ausstrahlen, Lust haben und der Glaube an die Überraschung - das wollen die Verantwortlichen sehen. Zwar weiß Dardai: "Wenn Bayern einen Toptag hat, dann hast du keine Chance." Aber der 44-Jährige betont auch: "Wenn sie keinen Toptag haben, kann man was machen."

Gut gespielt, nur das Ergebnis stimmte nicht, war Dardais Fazit nach dem 1:3 in Frankfurt bei seiner Rückkehr auf den Trainer-Stuhl bei Hertha. In der Tat zeigte sich die Mannschaft in Sachen Kampfbereitschaft, Spielkultur und Teamgeist stark verbessert. Das alte Leid blieb die Abwehrschwäche. Mit 35 Gegentoren stellt Hertha die drittschlechteste Defensive - nur Mainz und Schalke haben mehr Tore kassiert. Und vor den Bayern muss sich die Hertha-Hintermannschaft warm anziehen. Im Schnitt trifft die Offensive des FC Bayern mehr als zweimal pro Spiel ins Schwarze.

Hansi Flick hat sich vor dem Spiel seiner Bayern bei Hertha erfreut über die Rückkehr von Sami Khedira in die Bundesliga geäußert. Der Bayern-Coach traut dem Ex-Nationalspieler zu, den abstiegsbedrohten Berlinern mit seiner Erfahrung zu helfen. "Sami ist ein absoluter Profi, ein Leader-Typ, der eine Mannschaft führen kann. Er wird Hertha unterstützen", sagte Flick. Weltmeister unter sich - mit Khedira hatte Flick als Co-Trainer der deutschen Nationalelf 2014 in Brasilien gemeinsam den WM-Titel gewonnen. Man habe sich in den vergangenen Jahren oft ausgetauscht und auch getroffen, so Flick.

Mit Münchner Gastgeschenken sollte Khedira bei seinem erwarteten Hertha-Einstand allerdings nicht rechnen. "Wir wollen den fünften Sieg in Folge holen und ein Zeichen an die Liga senden, dass wir wieder voll in der Spur sind", kündigte Flick für die Partie im Olympiastadion an. Die Münchner haben die Chance, den Vorsprung auf Platz zwei mit einem weiteren Erfolg in der Hauptstadt zumindest zwischenzeitlich auf zehn Punkte auszubauen. Die Stärke des FC Bayern München liegt in der Offensive - mit insgesamt 49 erzielten Treffern.

Die zuletzt positiv auf Corona getesteten Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martinez werden dem Tabellenführer erneut fehlen. Ob sie an der Klub-WM in Katar in der kommenden Woche teilnehmen können, müssen weitere Tests nach der Quarantäne entscheiden.