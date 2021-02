Nun ist es offiziell: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Sami Khedira kehrt nach mehr als zehn Jahren in die Bundesliga zurück und läuft ab sofort für Hertha BSC auf. Das teilte der Verein am Montagabend mit [herthabsc.de]. Über die Modalitäten des Vertrags machte der Hauptstadtklub keinerlei Angaben. Bereits seit Samstag war Khedira in Berlin und absolvierte am Sonntag schon den obligatorischen Medizincheck.