Seit acht Spielen wartet Hertha BSC auf einen Sieg. In Wolfsburg treffen die Berliner wieder auf einen erfolgshungrigen, formstarken Gegner. Trotzdem müssen Punkte her. Stürmer Cordoba könnte dabei helfen. Von Dennis Wiese

Seit acht Bundesliga-Spielen warten die Blau-Weißen auf einen Sieg. Eine längere Durststrecke gab es zuletzt unter Trainer Jos Luhukay 2014. Damals waren es neun erfolglose Partien am Stück. Hertha kann sich noch so viele Schulterklopfer für ansprechende Leistungen abholen. Mit der aktuellen Punkteausbeute steigt man ab.

Ein Tor, eine Führung, Sicherheit. Das sind Dinge, die den kriselnden Profiköpfen helfen könnten. Dardai setzte in der Trainingswoche viel auf spielerische Elemente. Die Stürmer sollten, zumindest auf dem Schenckendorffplatz, mal wieder jubeln dürfen.

Einen klaren Plan für das Spiel in Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) hat Dardai seinen Kickern natürlich auf den Weg gegeben. Für den Trainer gilt aber: Nur nicht überfrachten, so Dardai bei der Pressekonferenz am Donnerstag: "Heute und morgen lasse ich die Jungs schon in Ruhe. Sie haben in den letzten vier Wochen so viele Informationen gekriegt, das ist vielleicht auch schwierig zu verarbeiten." Angst habe er vor dem Duell mit extrem starken Wolfsburgern aber nicht, sagt Dardai weiter: "Wolfsburg ist gut, aber wir steigern uns auch."