Als Spieler hatte Herthas Trainer Pal Dardai eine halbwegs ansehnliche Bilanz gegen den FC Bayern München. Drei Siege in 13 Partien gegen den Rekordmeister stehen für den Ungarn zu Buche, zudem erreichte der defensive Mittelfeldspieler von einst drei Unentschieden gegen den heutigen Gegner. Als Trainer hingegen gelang ihm lediglich ein Sieg (2:0 am sechsten Spieltag der Saison 2018/19) in zehn Spielen (bei drei Unentschieden und sechs Niederlagen).

Und auch beim Aufeinandertreffen beider Mannschaften am Freitagabend im Olympiastadion gehen Dardai und die Hertha nicht als Favorit ins Spiel. In der Formtabelle der vorigen zehn Bundesligaspieltage rangieren die Berliner mit neun Punkten auf Rang 16, während die Bayern mit 23 Punkten von Platz eins grüßen. Doch die Gastgeber schöpfen auch Hoffnung. Zum einen aus dem couragierten Auftritt in Frankfurt am vergangenen Wochenende. Zum anderen aus den Neuzugängen Sami Khedira und Nemanja Radonjic, die jedoch zunächst auf der Bank Platz nehmen.