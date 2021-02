Hertha BSC steht nach sieben Spielen ohne Sieg gegen RB Leipzig gehörig unter Druck. Noch liegen die Berliner als Tabellen-15. zwar knapp vor den Abstiegsrängen. Doch der Vorsprung schmilzt. Bielefeld auf dem Relegationsplatz ist punktgleich - und auch Mainz auf Platz 17 durch den 2:1-Sieg in Mönchengladbach am Samstag nur noch einen Zähler entfernt.

Will Hertha nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel geraten, ist Punkten also Pflicht gegen den Tabellenzweiten. Die Vorzeichen sprechen jedoch gegen das Team von Trainer Pal Dardai: Alle bisherigen vier Heimspiele gegen Leipzig in der Fußball-Bundesliga seit 2017 wurden klar verloren.

Der 44-jährige Ungar nimmt in der Startelf vier Wechsel im Vergleich zum 1:1 beim VfB Stuttgart vor. Gleich zwei Spieler feiern dabei ihr Debüt in der Anfangsformation. Winterneuzugang und Weltmeister Sami Khedira darf auf der Sechser-Position ebenso beginnen wie der 19-jährige Trainersohn Marton Dardai in der Innenverteidigung. Zudem stehen Mathew Leckie und Lukas Klünter auf dem Feld. Für sie sitzen Matteo Guendouzi, Santiago Ascacibar, Peter Pekarik und Omar Alderete zunächst draußen.