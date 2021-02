Hertha BSC kann im Abstiegskampf wieder auf Jhon Cordoba zurückgreifen. Wie Pal Dardai am Montag in einer Medienrunde bestätigte, sei der Stürmer nach einer langwierigen Muskelverletzung schon im Spiel gegen Wolfsburg am kommenden Samstag wieder einsatzfähig und sogar ein Kandidat für die Startelf. "Er ist kopfballstark robust, wir dürfen ihn nicht gleich kaputt machen nach einem Muskelfaserriss", sagte Dardai und fügte an: "Er wird fit sein, in Wolfsburg können wir mit ihm von Anfang an planen."