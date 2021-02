Union Berlin bleibt auch im elften Spiel in Folge zu Hause ungeschlagen. Gegen starke Hoffenheimer reichte es zu einem 1:1-Unentschieden. Das Tor für die Köpenicker erzielte Rückkehrer Max Kruse per Elfmeter.

Das Saisonziel Klassenerhalt ist für den 1. FC Union wieder ein Stück näher gerückt. Die Berliner holten beim 1:1 (1:1) gegen Hoffenheim am Sonntag einen Punkt. Rückkehrer Max Kruse sorgte per Elfmeter für das einzige Köpenicker Tor.

Bei Union stand Max Kruse erstmals seit Dezember wieder in der Startelf und gab damit sein Comeback. Und der Stürmer war auch gleich im Fokus. Nach seinem Pass auf Christopher Trimmel wurde dieser im Strafraum gefoult: Elfmeter. Kruse trat selbst an und verwandelte rechts hoch zur 1:0-Führung (9.). Hoffenheims Antwort kam direkt: Ihlas Bebou konnte mit einem Heber Union-Keeper Karius überwinden, Marvin Friedrich verhinderte kurz vor der Linie aber in höchster Not den Ausgleich.

Die Gäste blieben offensiv weiter gefährlich und bestimmten das Spiel, scheiterten aber mehrmals an Karius. Nach rund einer halben Stunde waren sie dann aber erfolgreich: Andrej Kramaric flankte in den Strafraum. Karius lenkte den Ball bei seinem Klärungsversuch an Nico Schlotterbecks Oberkörper, von wo aus er zum Ausgleich über die Linie sprang (29.).