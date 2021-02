Union Berlin hat am Deadline-Day noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Köpenicker leihen Mittelstürmer Petar Musa vom tschechischen Hauptstadtklub Slavia Prag bis zum Saisonende aus. Das gab Union am Montagnachmittag bekannt.

"Ich freue mich, dass der Wechsel zu Union geklappt hat und kann es kaum erwarten, in der Bundesliga zu spielen. Die Mannschaft spielt bisher eine tolle Saison, ich möchte die Jungs dabei unterstützten, auch weiterhin erfolgreich zu sein", wird Musa in der Vereinsmitteilung zitiert. Bei Slavia Prag erzielte Musa zuletzt elf Treffer in 35 Partien.