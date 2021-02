Bild: imago images/Contrast

Union nach dem Remis gegen Schalke - "Mit so vielen Möglichkeiten musst du gewinnen"

14.02.21 | 16:12 Uhr

Das Remis von Union gegen Schalke war für die Köpenicker bereits das fünfte sieglose Spiel in Folge. Trainer Urs Fischer haderte vor allem mit der Chancenverwertung, sieht aber dennoch keinen Grund zur Sorge.

Gegen Ende der virtuellen Medienrunde am Sonntagmittag musste Urs Fischer noch einmal herzlich lachen. Es hätte ja auch etwas Gutes, dass die Köpenicker seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen haben, merkte ein Journalist an. Denn so würde der Schweizer nicht mehr mit den Fragen nach der Europaleague konfrontiert werden. "Es war ja vorher nichts Schlechtes", entgegnete der Union-Coach lächelnd. "Nur musste ich mich einfach immer wieder wiederholen."

"Wir waren nicht effizient genug, um zu gewinnen"

Und so bekräftigte der 54-Jährige auch am Tag nach dem Spiel gegen Schalke noch einmal das Ziel von Union: den Klassenerhalt. Für diesen hatten die Köpenicker am Samstag zu Hause mit dem 0:0 gegen Schalke einen weiteren Punkt gesammelt - oder doch zwei verloren? "Am Schluss, mit so vielen Möglichkeiten, musst du so ein Spiel gewinnen", analysierte Trainer Fischer. Denn die Berliner hatten das Spiel über weite Strecken im Griff und mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten. Aber sowohl Marcus Ingvartsen (85.) als auch zuvor zwei Mal Taiwo Awonyi (4.+ 58.) scheiterten. "Wir waren nicht effizient genug, um zu gewinnen", urteilte daher Urs Fischer. Dass nur drei der insgesamt 16 Torschüsse auch tatsächlich auf das Tor von Schalke-Keeper Ralf Fährmann gingen, ärgerte den Schweizer. "In erster Linie gilt es, das Tor zu treffen, um Tore zu erzielen."



Kaum Arbeit für Keeper Karius

In puncto Effizienz muss sich seine Mannschaft also steigern, um die Serie von fünf sieglosen Spielen in Folge zu durchbrechen. Es brauche "eine Mischung aus Leichtigkeit, Gier und Entschlossenheit, um wieder aus den Möglichkeiten, die wir uns erarbeiten, Tore zu erzielen", hielt Fischer fest, der sich sonst aber zufrieden mit der Leistung seines Teams zeigte. "Die Mannschaft versucht, und wenn eine Mannschaft es versucht, wird es auch schwierig, irgendwo einen Grund zu suchen, um etwas schlecht zu reden, wenn es nicht schlecht ist", so der Schweizer. "Wir haben es über 90 Minuten sehr gut verteidigt. Loris musste bis auf die letzte Aktion eigentlich keinen Ball halten."



Die nächsten Spiele Samstag, 20. Februar (15:30 Uhr)

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin Sonntag, 28. Februar (13:30 Uhr)

1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim Sonntag, 7. März (18 Uhr)

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

Rückkehr mehrerer Spieler gegen Freiburg in Aussicht

Karius kam zu seinem Startelf-Debüt für Union in der Bundesliga, weil Stammtorhüter Andreas Luthe aus persönlichen Gründen nicht im Kader stand. Ob er gegen Freiburg wieder in das Aufgebot zurückkehrt, konnte Fischer nicht beantworten. Auf den gegen die Königsblauen gelb-rot-gesperrten Nico Schlotterbeck wird er am kommenden Samstag gegen Freiburg dagegen wieder zurückgreifen können. Und auch für die bisher verletzten Christopher Lenz und Max Kruse scheint eine Rückkehr möglich. Beide haben am Sonntag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert, berichtete der Coach. Schlüsselspieler Max Kruse hatte bereits unter der Woche seine Rückkehr für das Freiburg-Spiel in Aussicht gestellt. "Natürlich könnte das helfen", so Fischer auf die Frage, ob mit seinem Comeback auch die Entschlossenheit ins Spiel seiner Mannschaft zurückkehren könnte. "Aber das jetzt an Max aufzuhängen, wäre aus meiner Sicht falsch. Wenn wir ein paar Spiele zurückgehen, haben wir auch das Tor getroffen und aus unseren Möglichkeiten Kapital geschlagen." Wenn das auch in den nächsten Spielen wieder gelingt, könnte es schon bald sein, dass Fischer wieder mehr Fragen zum Europapokal gestellt bekommt. Außer Reichweite ist das internationale Geschäft nämlich noch lange nicht.

Sendung: rbb UM6, 14.02.2021, 18 Uhr