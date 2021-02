Als der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) Anfang November den Spielbetrieb vorläufig einstellte , da glaubten die Klubs noch, dass es spätestens nach der Winterpause im Januar normal weitergehen würde. Doch die zweite Corona-Welle hat auch die Regionalliga heftiger durchgeschüttelt, als es erwartet wurde. Inzwischen gilt die Zwangspause seit vier Monaten. Ein Ende ist nicht abzusehen. Und so fordert nicht nur Rocco Teichmann, Sportdirektor bei Spitzenreiter Viktoria Berlin, einen konkreten Zeitplan. "Wir müssen zusehen, dass wir wieder in den Wettkampfmodus kommen."

Und auch aus Cottbus werden die Forderungen lauter, dass eine Perspektive für den Neustart her muss. Auch wenn die Lausitzer noch andere Probleme haben: Das neue Präsidium arbeitet noch am wirtschaftlichen Kassensturz der Vorgänger. Und seit Freitagabend befindet sich das Team komplett in Quarantäne. Ein Spieler ist an Corona erkrankt. "Wenn man langsam in die Pötte kommen will und noch die Hinrunde beenden möchte, dann muss vom NOFV mehr kommen, als nur einen Brief an die Politik zu schreiben", formuliert Trainer Dirk Lottner seine Kritik am Verband.

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hatte am 6. November ein Schreiben an die Landes-Sportminister in seinem Einzugsgebiet verschickt, mit der Bitte, dass Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden können. NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs teilte vergangene Woche über das Portal "Sportbuzzer" mit, dass "es bislang keine Antwort auf das Schreiben gegeben habe."