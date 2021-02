Obwohl der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch gestoppt ist, hat Tabellenführer FC Viktoria Berlin 1889 Björn Jopek verpflichtet. Das teilte der Verein am Montagnachmittag mit. Der 27-jährige Mittelfeldspieler, der bereits für Union Berlin und Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga spielte, hat demnach bei Viktoria einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Seit Juli 2020 war der Berliner vereinslos und hielt sich seit August bereits bei den Himmelblauen fit und nahm am Trainingsbetrieb der Mannschaft teil.