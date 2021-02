Bild: Paul Drux

Die WM-Pause der Handball-Bundesliga kam zur Unzeit für die Füchse. Denn die Mannschaft um Kapitän Paul Drux eilte bis dahin von Sieg zu Sieg. Vor dem Rückrundenstart in Essen geht es nun um elementare Dinge - statt wie geplant um große Emotionen. Von Ilja Behnisch

Eigentlich sollte es beim Rückrundenauftakt der Füchse Berlin um große Emotionen gehen. Nämlich die von Trainer Jaron Siewert (27), der seine noch junge Trainerkarriere einst beim kommenden Gegner aus Essen begonnen hatte. Drei Jahre Tusem Essen (2017-2020) - Bundesligaaufstieg und jede Menge Erinnerungen inklusive. "Klar malt man sich das aus, man trifft auf den Ex-Verein, volle Halle, egal ob zu Hause oder auswärts, ein besonderes Erlebnis", so Siewert gegenüber dem rbb. Doch es bleibt eben alles anders während der Corona-Pandemie. "So ist es jetzt sehr neutral. Es fällt nicht schwer, die Emotionen außen vor zu lassen", sagt Siewert. Stattdessen also Fokus auf das Wesentliche und damit auf das Schlagwort des Moments: Rhythmus.

Die nächsten Spiele Sonntag, 7. Februar (16 Uhr): Füchse Berlin - TUSEM Essen Samstag, 13. Februar (18:30 Uhr): HC Erlangen - Füchse Berlin Sonntag, 21. Februar (13:30 Uhr): Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen

Mit klarem Plan gegen Essen

In den waren die Füchse vor der Winter- und Weltmeisterschaftspause zweifelsohne gekommen. Elf Spiele in Folge waren sie unbesiegt geblieben seit dem 25. Oktober 2020, seit der 31:26-Niederlage in Minden. Oder wie es Kapitän Paul Drux gegenüber dem rbb sagt: "Wir hatten am Anfang der Saison ein paar Startschwierigkeiten und haben uns schwer getan. Vor allem, wenn ich an das Spiel in Minden denke. Da haben wir wirklich nicht gut gespielt. Nach dem Spiel gegen Wetzlar (35:28, Anm. d. Red.) haben wir einen Positivtrend bekommen und uns von Spiel zu Spiel steigern können. Wir haben bis zur WM-Pause eigentlich ziemlich gute Ergebnisse eingefahren. (…) Wir hoffen, dass wir diesen Rückenwind, den wir da bekommen haben, irgendwie ins neue Jahr kriegen können.“ Wie dieses "irgendwie" aussehen kann, darüber ist sich sein Trainer relativ im Klaren: "Wir wollen sofort wieder eine kompakte Abwehr stellen und aggressiv zu Werke gehen. Wenn man den Rhythmus als gesamte Mannschaft nicht hat oder noch nicht eingespielt sein kann, ist es immer leichter, Tempogegenstoßtore zu werden oder sich nicht da nicht abrackern zu müssen. Egal ob Essen kommt die Rhein-Neckar-Löwen: Wir wollen jedes Spiel voll fokussiert angehen, um wieder schnellstmöglich in diesen Rhythmus zu kommen."

Wenig Enttäuschung bei deutschen WM-Fahrern

Dabei helfen soll demnächst auch wieder die beiden frisch gekürten Weltmeister der Füchse, die Dänen Lasse Andersson und Jacob Holm. In Essen, so Coach Siewert, "werden sie wahrscheinlich nicht in der Startaufstellung stehen". Aber: "Ich habe beide so wahrgenommen, dass sie sehr positiv drauf sind und große Lust verspüren, wieder hier im Verein Handball zu spüren." Ein Eindruck, den Lasse Anderson im Interview mit der Medienabteilung der Füchse auch sogleich bestätigt: "Wir hatten einen super Lauf und sind im November und Dezember ungeschlagen. An diese Leistungen wollen wir so schnell wie möglich wieder anknüpfen und am liebsten jedes Spiel natürlich gewinnen." Ein großes Thema scheint die Weltmeisterschaft innerhalb der Füchse-Mannschaft schon nicht mehr zu sein. "Sprüche von den dänischen Kollegen gab es nicht", so Paul Drux, der über das enttäuschende Abschneiden der deutschen Mannschaft um ihn und Füchse-Mitspieler Marian Michalczik sagt, dass gar nicht "so viel gefehlt hat." Und auch Jaron Siewert, der während der WM im WhatsApp-Kontakt mit seinen Spielern stand, befürchtet keine bleibenden Schäden: "Aufbauen musste ich da jetzt keinen."

Hauptsache kein "Alkoholtest"

Viel eher macht er sich so seine Gedanken um den Rhythmus. Dass das Europapokal-Spiel in Lissabon abgesagt wurde, ist für Siewert angesichts der dortigen Infektionszahlen verständlich, aber: "Ich hätte sehr, sehr gerne gespielt aus sportlicher Sicht, um diesen Wettkampf zu haben und in den Rhythmus zu kommen." Statt nach Lissabon geht es nun also nach Essen. Paul Drux sagt: "Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir jetzt gut in die Rückrunde starten. (…) Ich glaube, wenn man sich da das Selbstvertrauen holt, kann man auch gegen die großen Gegner wie den THW Kiel oder Flensburg punkten."

Spätestens dann sind die dänischen Weltmeister wieder vollends mit dabei. Bis dahin, so Drux, "machen wir unter der Woche einige PCR-Tests mit ihnen, um sicher zu gehen, dass sie negativ sind. Was für die Weltmeister vielleicht ganz gut ist, dass kein Ankohlest gemacht wird. Da hoffe ich, dass bis Freitag alles verflogen ist."

