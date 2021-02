Die Füchse Berlin empfangen an diesem Donnerstag im Nachholspiel die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga. Das Spiel wurde kurzfristig für 19 Uhr angesetzt, nachdem das Champions-League-Spiel der Norddeutschen beim FC Porto abgesagt werden musste. "Ein Nachholspiel auf europäischer Ebene konnte für den Donnerstag nicht realisiert werden", hieß es von Flensburg. Stattdessen reagierte die Bundesliga.

Ursprünglich sollte die Partie zwischen den Berlinern und Flensburg Mitte November stattfinden, musste wegen Coronafällen bei den Füchsen aber abgesagt werden. Für das Team von Trainer Jaron Siewert hat die kurzfristige Ansetzung vier Spiele in acht Tagen zur Folge.

Bereits am Dienstag empfangen die Füchse in der European League das französische Team Nimes. Nach dem Spiel am Donnerstag gegen den Tabellenführer folgen am Sonntag das Bundesliga-Duell gegen die Rhein-Neckar-Löwen und am nächsten Dienstag erneut ein Spiel auf europäischr Bühne gegen den slowakischen Klub Tatran Presov.