Die Füchse Berlin haben am Sonntag die vierte Niederlage in Serie kassiert - der Abwärtstrend in der Handball-Bundesliga setzte sich damit fort. In einem Nachholspiel verloren die Berliner am Sonntag beim deutschen Meister THW Kiel mit 26:32 (16:13), trotz starker erster Hälfte.



Damit hat die schwarze Serie der Berliner in Kiel Bestand - noch nie konnten die Füchse in der Ostseehalle punkten. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben und Lasse Andersson mit vier Toren.