In der Anfangsphase machten die Berliner vor allem mit ihrer Defensive mächtig Eindruck. Nicht nur Torwart Milosavljev brillierte, sondern auch der Mittelblock mit Mijajlo Marsenic und Marko Kopljar zeigte sich extrem konzentriert. Dieses Trio war die Basis für den souveränen Sieg, denn Kristianstad machte mit zunehmender Spielzeit immer mehr Fehler, die die Füchse konsequent ausnutzten. Die Schweden konnten allerdings auch in der heimischen Liga nur zwei der letzten fünf Spiele gewinnen.

In der European League musste Kristianstad durch die Niederlage den Füchsen den ersten Platz überlassen. Für die Berliner hat sich die komplizierte Anreise mit mehrstündigen Verzögerungen also gelohnt. Wegen einer Sturmwarnung war der Fährverkehr nach Schweden am Montag zwischenzeitlich unterbrochen gewesen, so hatten die Füchse von Rügen statt über Rostock mit der Fähre übersetzen müssen und waren erst nach insgesamt zwöf Stunden in Kristianstad angekommen.

Nach dem erfolgreichen Spiel soll es noch in der Nacht zurück nach Berlin gehen. Bereits am Samstag sind die Füchse wieder in der Bundesliga beim HC Erlangen aktiv.

Sendung: Inforadio, 09.02.2021, 21.15 Uhr