Es war einmal ein junger Däne, der sich nicht entscheiden konnte, ob er Fußballer oder Handballer werden möchte. Als er beim Sichtungstraining mit dem Ball am Fuß durchfiel, entschied er sich für den Ball in der Hand. Und sollte damit eines Tages zu den Besten der Welt gehören. Die Karriere des 39-jährigen Hans Lindberg beginnt wie ein Märchen und liest sich auch so weiter. In seiner dänischen Heimat sammelte er seine ersten Erfahrungen beim Erstligisten Team Helsinge, seinen ersten Erfolg bei Viborg HK: Torschützenkönig mit 187 Treffern in 26 Spielen.