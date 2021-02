"Unsere Mannschaft hat sich super entwickelt, die Perspektiven und unser Potenzial sind hervorragend. Ich gehe in meine fünfte Saison bei den Füchsen und bin stolz darauf, so lange bei so einem großen Klub spielen zu können", wird Koch in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist ein starker Kreisläufer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt", lobte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.