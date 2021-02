Bild: imago-images/Markus Tischler

Interview | Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm - "Es ist ein Erlebnis, wenn bei den Burschen mal eine Träne kullert"

04.02.21 | 15:08 Uhr

In knapp einer Woche kämpfen die deutschen Wasserballer um die letzten Olympia-Tickets. Der Berliner Bundestrainer Hagen Stamm spricht im Interview über Schießeinheiten zum Abschalten im Trainingslager, seine Zukunft und Tränen, die er noch kullern sehen will.

rbb|24: Die Vorbereitung für das Qualifikations-Turnier für die Olympischen Spiele geht in den Endspurt. Für Sie geht es mit dem Team zum vierten Mal in fünf Wochen ins Trainingslager in Warendorf im Münsterland. Fühlt sich das inzwischen schon wie ein Zuhause an? Hagen Stamm: Ja, das ist schon wie ein zweites Zuhause. Dieses Mal haben wir aber einen Wechsel drin. Sonst haben wir immer ganz normal in der Kaserne geschlafen - jetzt geht es ins Hotel. Plötzlich werden die Jungs also denken, es ist eine neue Urlaubsreise, die da ansteht. (lacht) Nein, im Ernst: Es ist das vierte Mal in Warendorf und entsprechend intensiv. Aber wir haben uns das bewusst so ausgesucht und überlegt.

... und das alles abgeschirmt in der berühmten Blase, um sich vor Corona zu schützen? Die Blase sieht so aus, dass wir zwei Tage, bevor wir losfahren, einen PCR-Test machen, einen weiteren vor der Abfahrt, damit wirklich kein eventuell Positiver mit den anderen in den Bus steigt - und noch einen Schnelltest, ehe wir nach der Ankunft in Kaserne, Hotel oder Schwimmbad gehen. Vor Ort gibt es diese Schnelltests ab dann im Drei-Tage-Rhythmus. Es ist also so, dass wir - glaube ich - schon sehr safe sind.

Zur Person Hagen Stamm wurde am 12. Juni 1960 in Berlin geboren. Er gilt als einer der besten deutschen Wasserballer. Als Spieler nahm er drei Mal an Olympischen Spielen teil. 1984 in Los Angeles gewann er die Bronzemedaille. Zudem wurde er zwei Mal Europameister. Er war von 2000 bis 2012 Bundestrainer und führte die Mannschaft wieder zu Erfolgen. Seit 2016 ist er wieder Trainer der Nationalmannschaft. Bei den Wasserfreunden Spandau 04 ist Stamm Präsident. Sein Sohn Marko spielt im Verein und ist ebenfalls Nationalspieler.

Mit dem Spiel gegen Georgien (Anm. d. Red.: Die deutschen Wasserballer gewannen mit 18:9) haben Sie in der Vorbereitung auch Wettkampfcharakter hereingebracht. Ist das vor dem Start des Quali-Turniers in Rotterdam noch einmal angedacht? Na ja, wir haben gerade ein zusätzliches Problem. Wir haben in Warendorf ein Trainingslager mit den Brasilianern vereinbart. Ob das klappt, wissen wir aber noch nicht so recht. Die müssten jetzt in Kürze eintreffen, jedoch gibt es gerade eine Regelung der Bundesregierung, dass Brasilianer nicht einreisen dürfen. Wir wissen noch nicht, wie sich das auswirkt und wie das den Leistungssport betrifft. Anm. d. Red: Nach Veröffentlichung des Interviews wurde bekannt, dass die Brasilianer nicht einreisen dürfen und das geplante Testspiel daher ausfällt.

... beim letzten Lehrgang mussten Sie ja auch schon improvisieren. Der wäre eigentlich mit Montenegro gewesen. Wir haben uns aber dann entschieden, lieber unter uns zu bleiben und Training zu machen und uns mit Waspo Hannover einen Sparringpartner aus der Bundesliga kommen zu lassen. Vielleicht müssen wir jetzt wieder so improvisieren. Es ist natürlich schon etwas anderes, ob man gegen einen indirekten Gegner wie Brasilien, der bei der Olympia-Quali in der anderen Gruppe spielt, unter Wettkampfbedingungen trainieren kann oder ob es ein Bundesliga-Team ist.

Aus den vergangenen Aufenthalten in Warendorf gibt es Videos, die die Mannschaft etwa beim Laser-Biathlon zeigen. Es geht also - neben dem Training in der Halle - ganz offenbar auch mal darum, Abwechslung zu schaffen. Was werden die Schwerpunkte des vierten Trainingslagers sein? Beim letzten Lehrgang geht es um den Feinschliff. Und natürlich ist es so, dass man zwischendurch immer mal ein paar andere Aspekte für den Kopf setzen muss. Unter anderem gab es da diese Triathlon- und Biathlon-Geschichte mit laufen und schießen. Das war sehr witzig. Wir haben großen Spaß daran gehabt. Wir spielen auch regelmäßig Beachvolleyball, da kommen die Mannschaftssportler in uns durch. Es geht darum, mal was anderes zu sehen als immer nur die gleiche Schwimmhalle. Über fünf Wochen immer Warendorf, dass ist so ein bisschen wie - wer den Film kennt - "Täglich grüßt das Murmeltier". (lacht) Das ist schon immer wieder gleich und sehr zermürbend für die Psyche.

Der bekannte Lagerkoller ... Ja, man muss dagegen arbeiten. Man versucht wirklich immer, neue Akzente zu setzen. Und die Stimmung ist gut. Die Jungs sind gut drauf und es gibt keine Querelen. Toi, toi, toi. Wir hoffen, dass es der richtige Weg ist, nicht noch große Reisen zu machen und zu anderen Turnieren zu fahren - und damit Risiko einzugehen. Wir haben schon für andere negative Beispiele gesehen, weil bei diesen Turnieren Infektionen stattgefunden haben und danach dann das Geschrei groß ist.

Unabhängig von der Corona-Krise müssen Sie auf einige wichtige Spieler verzichten. Wie bewerten Sie die personelle Lage aktuell? Wir waren bei der WM in Südkorea Achter und haben sehr gute Spiele auch gegen die großen Top-Nationen hingelegt. Da hatten wir drei Spieler dabei, auf die ich jetzt nicht zugreifen kann. Das ist mit Dennis Eidner gerade im Center eine sehr wichtige Person, mit TobiasPreuß eins ehr erfahrener Spieler und mit Ben Reibel einer, der zu den Torschützen gehört. Jetzt hat sich der zweite Torwart Kevin Götz noch einen Muskelriss zugezogen, also fahren wir jetzt eigentlich ohne vier Spieler. Wir hoffen aber, dass Florian Thom aus Potsdam wieder gesund wird und die Rolle des zweiten Torwarts übernehmen kann. Aber die anderen drei Ausfälle tun doll weh, weil wir die nicht ersetzen können. Da müssen junge Spieler einspringen und vielleicht über sich hinauswachsen. Wir haben da ein paar gute Talente, aber das braucht eigentlich Zeit.

In unserem letzten Interview hatten Sie die Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen auf zehn bis 20 Prozent eingeordnet. Sehen Sie das nach wie vor so? Es hängt davon ab, wie die anderen Mannschaften durchkommen und in welcher Besetzung sie antreten. Tatsache ist, dass mit Montenegro, Griechenland und Kroatien drei Top-Nationen da sind, die eigentlich nicht zu schlagen sind. Dann sind die Russen in der Weltrangliste aktuell sicherlich vor uns, das heißt, es sind vier Mannschaften vor uns und mehrere auf einer Ebene mit uns. Dementsprechend wird es sehr schwer, denn es gibt nur drei Plätze. Wir müssen also zwei Toptams schlagen. Da müssen schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Aber einfache Sachen sind langweilig und wir werden versuchen, in jedem Spiel alles zu geben. Bei acht Spielen in acht Tagen kann sehr viel passieren.

Dreimal als Spieler, zweimal als Trainer war Hagen Stamm bisher bei Olympischen Spielen. | Bild: imago/Sven Simon

Glauben Sie denn überhaupt, dass die Olympischen Spiele stattfinden? Ich glaube, dass die Spiele in Tokio stattfinden, eventuell mit Impfung aller Sportler und vielleicht ohne Zuschauer. Aber ich glaube, die Japaner werden sich das nicht nehmen lassen. Ich glaube schon, dass wir Olympia in Tokio erleben.

Danach wäre für Sie dann Time-out? Für mich ist dann definitiv Ende. Time-out heißt ja, dass es eine Fotsetzung gibt. Ich habe schon 2012 gesagt, dass Ende ist, habe mich aber von den Spielern - insbesondere vom Sohn, der dabei ist - nochmal inspirieren lassen. Wenn ein Sohn sagt: 'Papa, bitte mach es doch nochmal. Mit dir haben wir eine Chance, da hinzufahren.', dann schmilzen natürlich alle Väter dahin. Dementsprechend ist es so, dass ich da nochmal motiviert wurde. Aber es geht nicht mehr und ist dann auch mal gut. Ich muss mich um die Firma kümmern, habe eine Familie und bin dreifacher Opa. Dann sollen andere ran. Für mich ist es in Tokio zu Ende und ich hoffe, dass der Kreis sich positiv schließt.

Falls Sie es nach Tokio schaffen, wäre das für Sie ja eine besondere Geschichte... Meine ersten Olympischen Spiele wären 1980 in Moskau gewesen, sind aber leider durch den Boykott verhindert worden. Ich habe eine Urkunde an der Wand, auf der steht: 'Höhere Kräfte verhinderten Ihren Start in Moskau.' Ich hoffe, dass jetzt nicht auch höhere Kräfte meinen Start in Tokio verhindern. Es wären meine sechsten Olympischen Spiele, drei als Aktiver und drei als Trainer. Das wäre eine tolle, runde Geschichte, aber bei mir steht sicherlich nicht Stamm im Vordergrund, sondern die Jungs, die es einfach verdienen, da nochmal hinzufahren. Es ist ein Erlebnis, die großen Burschen zu sehen, wenn bei denen mal eine Träne aus dem Knopfloch kullert, wenn sie ins Olympische Stadion einmarschieren.

Das Interview führte Torsten Michels, rbb Sport.