Nachtweih Berlin Donnerstag, 25.02.2021 | 10:55 Uhr

"In einer Sport- bzw. Arbeitsbeziehung unter Sportlern bzw. Kollegen sollte die sexuelle Ausrichtung einzelner überhaupt keine Rolle spielen."



Genau so sollte es sein.



Leider ist es aber noch nicht so und deswegen gibt es diese Aktion.



Obwohl ich relativ offen in solchen Dingen bin, würde ich es mir derzeit ebenfalls noch gut überlegen, ob ich in einem Gespräch unter Kollegen zum Thema Wochenendplanung beispielsweise sagen würde: "Ach, mein Freund (=Partner) und ich werden am Wochenende wahrscheinlich nix groß machen; einfach ein bisschen auf dem Sofa rumlümmeln, Filme schauen, kuscheln und Kraft tanken."



Wer sagt, wir hätten Normalität erreicht, schaue mal nach, wie viele beleidigende Kommentare es in sog. sozialen Netzwerken gibt, welche auf die (vermutete) Homosexualität des Adressaten gerichtet sind. Dort ist aber so gut wie nie eine Beleidigung der heterosexuellen Ausrichtung des Adressaten zu lesen.