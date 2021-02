Bild: imago images/Frank Sorge

Interview | LSB-Präsident Thomas Härtel - "Macht bitte wieder die Sportplätze auf"

27.02.21 | 18:11 Uhr

Nach wie vor ruht in Berlin der Amateursport. Der Landessportbund hat einen Stufenplan für eine schrittweise Öffnung vorgelegt. Präsident Thomas Härtel erklärt im Interview, warum diese so wichtig ist und Inzidenzen nicht allein den Ausschlag geben sollten.



rbb|24: Herr Härtel, gibt es von Seiten des Landessportbunds Berlin Öffnungsstrategien für Kinder und Jugendliche? Thomas Härtel: Wir haben ein Stufenmodell vorgelegt, in fünf Stufen mit insgesamt 16 Modulen. In jeder Stufe ist also dargestellt, wie wir schrittweise die Öffnung und den Wiedereinstieg für den Sport aus unserer Sicht sehen. Wir haben dabei insbesonders die Kinder und Jugendlichen im Blick, denn die leiden am meisten unter der Pandemie. Aus diesem Grund muss der Wiedereinstieg in den Sport für diese Gruppe möglichst schnell erfolgen. Wir hören von vielen, dass das im Grunde genommen entscheidend ist, die Kinder aus den engen Wohnverhältnissen herauszuholen und den Kontakt wieder knüpfen zu können. Das ist unser Hauptanliegen.

Zur Person dpa/Soeren Stache Thomas Härtel ist Präsident des Landessportbunds Berlin (LSB). Er vertritt den LSB gegenüber dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), den Landessportbünden und Fachverbänden und ist für den Kontakt zur Politik zuständig. Im LSB sind 2.500 Vereinen zusammengeschlossen, in denen etwa 660.000 Mitglieder organisiert sind. Zudem unterstützen rund 60.000 ehrenamtlichen Helfer den Sport.



Haben Sie von Seiten der Politik Reaktionen auf dieses Stufenmodell bekommen? Wir diskutieren mit der Senatsverwaltung für Sport darüber und haben das dort auf der Fachebene auch zu einem großen Teil abstimmen können. Es ist aber keine offizielle Linie der Senatssportverwaltung. Die sprechen immer von Inzidenzen und dann kommen wir an der Stelle letztlich nicht weiter. Wir begrüßen die Initiative der Berliner Amtsärzte und Amtsärztinnen, die sagen, Inzidenzen sind nicht der einzige Blick, den wir auf das Infektionsgeschehen richten müssen. Es müssen auch andere Faktoren wie die Belegung der Intensivbetten oder wo die Hotspots auftreten in Betracht bezogen werden. Sie haben damit etwas vorgelegt, wo man guten Gewissens sagen kann, dass wir den Sport wieder hochfahren und uns einen Wiedereinstieg erlauben. Wir müssen das dann aber auch beobachten. Der Gesundheitsschutz im Sport liegt uns natürlich am Herzen. Wir tun mit Sport etwas für die Gesundheit, also ist die Motivation dafür auch sehr groß. Da erwarten wir von der Politik mehr Anerkennung. Die spüren wir leider nicht immer so und finden nicht immer das Gehör, was wir uns wünschen.

Am nächsten Mittwoch treffen sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wieder. Haben Sie spezielle Erwartungen an diese Runde was den Sport betrifft? Wir haben die spezielle Erwartung, gerade die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Auge zu haben und dort einen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Wir begrüßen auch den Beschluss der Sportministerkonferenz ausdrücklich, der diese Zielsetzung auch unterstützt. Wir haben vor allem eine Bitte: Es bringt nach unserer Auffassung nicht viel, immer nur neue Inzidenzwerte festzulegen. Man muss das Infektionsgeschehen in seiner Vielfalt betrachten, um wirklich Entscheidungen treffen zu können. Es spielen auch viele andere Faktoren eine Rolle. Wir brauchen eine Perspektive und ein Stück Verlässlichkeit. Dafür haben wir Stufen entwickelt, so dass man Schritt für Schritt erfahren kann, ob die Öffnung das Infektionsgeschehen befördert. Und wenn nicht, kann man den nächsten Schritt tun.

Wären denn die Vereine und Verbände auf eine Öffnung vorbereitet? Alle Verbände, auch der DOSB mit seinen Leitplanken, haben Hygienepläne vorgelegt und wir haben unsere Übungsleiter und Übungsleiterinnen auch darin geschult, diese Hygienepläne konsequent umzusetzen. Deswegen sage ich immer wieder: Wenn wir den Wiedereinstieg im Sport haben, haben wir einen Bereich, in dem eine gewisse Kontrolle im Sinne der Hygieneregeln entsteht. Genau deswegen sagen wir: Macht bitte wieder die Sportplätze auf, damit wir die Angebote für Kinder und Jugendliche wieder hochfahren können. Und ich möchte betonen, dass es ältere Menschen genauso trifft. Auch sie leiden unter einer Vereinsamung, weil sie die Kontakte über den Sport nicht haben. Da sind wir froh, dass der Reha-Sport weiterhin angewendet werden kann.

Die Vereine haben durch die Coronakrise auch Austritte verzeichnet, sei es, weil nichts angeboten werden kann oder aus finanziellen Gründen. Gibt es denn auch Eintritte? Erstmal haben uns die Mitglieder im vergangenen Jahr überwiegend die Treue gehalten. Viele haben aber zum Jahresende gekündigt und es werden weit über 30.000 Mitglieder sein, die wir verlieren werden. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir am Ende des Jahres oft Mitglieder verlieren. In der Vergangenheit war dann immer der Wieder- oder Neueinstieg zu beobachten, aber der erfolgt zurzeit nicht. Viele sagen, warum soll ich jetzt eintreten, wenn ich nicht weiß, wann wieder Sport angeboten wird. Da fallen wir jetzt in eine Lücke und das macht das Leben so schwer für viele Vereine. Wir müssen daran arbeiten, dass wir Mitglieder zurückgewinnen und vor allem auch neu gewinnen.

Können Sie denn auch Zahlen nennen? Wir haben aus verschiedenen Mehrspartenvereinen erfahren, dass die Austritte überproportional waren. Wenn beim TSV Spandau oder TSV Wittenau bis zu 2.000 Mitglieder austreten, also fast ein Viertel, ist das ein Alarmzeichen und bitter für die Vereine. Das ist schon eine Dramatik, die da sichtbar wird. Ich bin optimistisch, dass wir viele Mitglieder wieder zurückgewinnen werden. Dafür müssen wir aber etwas tun – und vor allem neue Mitglieder gewinnen. Wer sich jetzt während der Pandemie plötzlich mehr bewegt hat, geht jetzt vielleicht doch in einen Verein. Wir müssen dafür werben und dafür hat uns die Politik auch Unterstützung angekündigt.

