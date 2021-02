Normalerweise sind beim Berliner Hallen-Istaf 12.000 Menschen auf den Tribünen dabei. In diesem Jahr sind hingegen gar keine Zuschauer zugelassen. Die Vorfreude bei Sportlern und Veranstaltern auf das Event am Freitag ist dennoch groß.

Weil nach dem Istaf Düsseldorf vor dem Istaf Berlin ist, mischte sich in dieser Woche Erleichterung mit Vorfreude. Erleichterung darüber, dass sowohl die Premiere des erstmals auch in Düsseldorf ausgerichteten Hallenleichtathletik-Meetings gelungen war. Und Vorfreude darauf, dass am Freitag in der Berliner Arena am Ostbahnhof tatsächlich der Sport im Vordergrund steht.

Kern dieses Konzeptes ist dabei, dass nur "ein Minimum der für den Sportbetrieb erforderlichen Personen" vor Ort sein dürfen. Und die werden sorgsam getestet. So dürfen Athletinnen und Athleten nur dann anreisen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zudem werden sie nach der Ankunft im Athleten-Hotel zusätzlich getestet, ebenso wie vor dem Betreten der Wettkampfstätte am Wettkampftag.

Und so hatte die größte Freude von Meeting-Direktor Martin Seeber nach dem Sonntag in Düsseldorf nur indirekt etwas mit Sport zu tun. "Unser Konzept (…) ist in Düsseldorf voll aufgegangen. Wir werden auch in Berlin alles daran setzen, allen Beteiligten eine höchstmögliche Sicherheit zu bieten. Die Gesundheit aller hat absolute Priorität", hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Die Vorfreude der Athleten schmälert dieses Prozedere allerdings keinesfalls. "Ich freue mich riesig auf Berlin", sagte etwa Malaika Mihambo, der im vergangenen Jahr mit 7,07 Metern in der Berliner Arena der weiteste Sprung des Jahres 2020 gelang. Mihambo, die in Düsseldorf mit guten 6,74 Metern gewann und erstmals seit elf Monaten wieder aus vollem Anlauf gesprungen war, tritt am Freitag ab 17.50 Uhr in der Mercedes-Benz Arena Berlin zum Weitsprung an. "Ich bin mit dem Saisoneinstieg in Düsseldorf sehr zufrieden. Super, dass ich mich in Berlin wieder in einem Weltklasse-Feld beweisen muss und so starke Konkurrentinnen habe", sagte die Sportlerin des Jahres Mihambo, die unter anderem gegen die Weltmeistschafts-Zweite Marnya Beck-Romantschuk (Ukraine) antritt.

Und auch der Überraschungs-Zweite von Düsseldorf im Stabhochsprung, Torben Blech, zeigte sich direkt nach der Veranstaltung vom Sonntag euphorisch: "Ich freue mich schon jetzt wie verrückt auf Freitag. Am liebsten würde ich direkt nach Berlin reisen und weiterspringen." Dann trifft Blech unter anderem auf Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken). Weltrekordler Armand Duplantis (Schweden), der in Düsseldorf 6,01 Meter übersprungen und damit gesiegt hatte, fehlt in Berlin.